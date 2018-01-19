مهرجان بيلرز العقارى يسوق خريطة بورسعيد الاستثمارية

في ختام فعالياته ببورسعيد غدًا

الغضبان يطالب المطورين المشاركين بتنفيذ فندق عالمي ومشروع عقاري مميز









بورسعيد- أمانى العزازى





يختتم مهرجان بيلرز للاستثمار العقارى، الذى تنظمه "شركة بيلرز"، برعاية تطوير مصر، غدًا السبت، فعالياته المقامة ببورسعيد فى الفترة من 17 يناير وحتى 20 من نفس الشهر.





أكد أحمد دياب، رئيس مجلس إدارة بيلرز، أن معرضه شهد إقبالًا من مواطنى بورسعيد ورجال الأعمال والمستثمرين؛ نظرًا لارتفاع سعر العقارات فى بورسعيد، مقارنة بأسعار الوحدات المعروضة خارجها.





وقال إن الشركات المشاركة بالمعرض تقدمت بحزمة من التخفيضات والعروض، وقدمت تيسيرات فى السداد للعملاء يمتد حتى 10 سنوات على أقساط، فيما أتاحت فترات تمتد لعام يتم بعدها سداد أول قسط للعقار المتعاقد عليه.





ولفت دياب إلى أن شركة ميد تاون طرحت مشروعها بالعاصمة الإدارية، وكذا مصر إيطاليا والصفوة وبأسعار أقل من المعروض بالسوق الخارجية لسعر المتر.





ونوه بأن شركته تتيح بالاتفاق مع هذه الشركات الشكل المناسب للمعاملة المالية وفقًا لرغبة العميل.





وكشف، للمال، أنه ولأول مرة تقوم شركة إعمار دبى من خلال وكيلها بمصر "شركة إعمار مصر" بطرح وحدات عقارية في الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة والمقطم، مشيرًا إلى أن الشراء والاستثمار في إعمار دبى يعد من أكثر الاستثمارات أمانًا للمواطن، نظرًا لتبعية الشركة لحكومة الإمارات الذى يضمن للعميل مصداقية المطور العقارى.





وأكد رئيس مجلس إدارة "بيلرز" أن الشركة متعاقدة مع 29 مطورًا عقاريًّا تم اختيار 10 شركات من بينهم للمشاركة بالمعرض، بحيث تمثل كل شركة قطاعًا مختلفًا للاستثمار؛ بهدف تحقيق التكامل بين الشركات في تلبية احتياجات عملاء المعرض بمختلف مناطق الاستثمار العقارى فى أنحاء الجمهورية.





وأشار دياب إلى أن السوق العقارية بدأت تشهد طفرة بعد ثورة يناير؛ نظرًا لتأثر أنواع الاستثمارات الأخرى بالمتغيرات الاقتصادية التي تصاحب الثورات، موضحًا أن "بيلرز" اتجهت إلى تقديم الاستشارات العقارية للمواطن الذى يتجه لقطاع العقارات باعتبارها القطاع الأكثر أمنًا.





وتابع أن شركته أنشأت قسم ما بعد البيع لخدمة العميل، والعمل كوسيط بينه وبين المطور لحين الحصول على وحدته العقارية.





وذكر أن الشركة ستعمل بعد انتهاء فعاليات المعرض في بورسعيد على تسويق الفرص الاستثمارية والأراضى المتاحة بالمحافظة، من خلال الخريطة الاستثمارية التي قدمتها لهم المحافظة للتسويق لبورسعيد وجذب شركات التطوير العقارى لاستغلالها.





وأضاف أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حرص على حضور المعرض وتشجيع المطورين العقاريين المشاركين به على الاستثمار ببورسعيد.



