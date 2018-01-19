السيسي: إصلاح تعليم مصر يحتاج إلى 14 عامًا

5 % زيادة فى دخل قناة السويس بعد التوسعة





أحمد الدسوقي



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن إصلاح منظومة التعليم فى مصر يحتاج إلى 14 عاماً.



أشار خلال كلمته بجلسة أسأل الرئيس بمؤتمر حكاية وطن، إلى أن مرحلة تثبيت الدولة استغرق 4 أعوام بعد امتصاص تداعيات الثورة .

أوضح أن قناة السويس زاد دخلها 5% بعد التوسعة عبر القناة الجديدة، مشيرًا إلى أن حركة المرور على مدار اليوم فى القناة لأى سفن عملاقة، دون محددات أصبحت متاحة بعد إنشاء قناة السويس الجديدة.



أضاف: "كان من الممكن الاقتراض من مؤسسات تمويل دولية لحفر قناة السويس الجديدة لكن حرصنا على تنفيذها بإسهامات المواطنين واعادة احياء الطاقة والقدرة لديهم".



