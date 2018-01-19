نشاط حركة الموانئ اليوم رغم سوء الأحوال الجوية

محمود محسن









شهدت اليوم الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2074 راكبًا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 500 شاحنة، من بينهم شحنة بوتجاز تزن 15 ألف طن.





وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين قررت إدارة الحركة بميناء دمياط غلق البوغاز لنفس الأسباب سالفة الذكر، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.





موانئ السويس

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم، السفينتين جيناجاز وارزوجاز، وعلى متنهما 15 ألف طن بوتاجاز قادمتين من ميناء ينبع السعودي، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 250 سيارة قادمة من ميناء جدة.









ميناء سفاجا

وأوضح يوسف أن ميناء سفاجا استقبل السفينة الرياض وعلى متنها 218 راكبًا و7 شاحنات بضائع و7 شاحنات عفش ركاب و27 سيارة، بينما تغادر أربع سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 582 راكبًا و264 شاحنة و18 سيارة.





فيما شهد الميناء، أمس، استقبال ثلاث سفن هى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنها 388 راكبًا و119 شاحنة بضائع و8 شاحنات عفش ركاب و14 سيارة، بينما غادرت السفينة الرياض وعلى متنها 276 راكبًا و7 شاحنات و26 سيارة.









ميناء نويبع

على صعيد متصل شهد ميناء نويبع وصول وسفر 610 ركاب وتداول 88 شاحنة، حيث استقبل الميناء، اليوم، السفينة سينا وعلى متنها 243 راكبًا و4 برادات و20 تريللا وسيارة و2 باص جيت، بينما تغادر السفينة أيلة وعلى متنها 31 راكبًا وبرادان و4 تريللات وسيارة.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين برنسيسة وبريدج، وعلى متنهما 216 راكبًا و6 برادات و25 سيارة، فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا وأيلة وبريدج، وعلى متنها 120 راكبًا و19 برادًا و33 تريللا و4 سيارات.









ميناء شرم الشيخ

وأعلن يوسف أنه تم إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة الثالثة ونصف مساء اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.





وأكد يوسف انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانى التخصصية بالمحافظات الثلاث السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أى خسائر أو أضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.





ميناء دمياط

من جهة أخرى أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط أنه نتيجة سوء الأحوال الجوية ونوة الغيطاس التى تجتاح المدن المصرية، قررت إدارة الحركة بهيئة الميناء إغلاق البوغاز، مساء أمس الخميس، بعد أن تجاوزت سرعة الرياح 35 عقدة وزاد ارتفاع الأمواج عن 3 أمتار.





ووجه اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الحفاظ على سلامة السفن والبضائع والمرافق المينائية ومتابعة الموقف من خلال مركز العمليات وإدارة الأزمات.





من جانبه قال ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء، اليوم الجمعة، إن إدارة الحركة قررت استمرار إغلاق البوغاز بعد أن زادت سرعة الرياح ووصلت إلى 50 عقدة، وزاد ارتفاع الأمواج ما بين 4.5 إلى 5 أمتار.





وأضاف أنه برغم إغلاق البوغاز لم تتعطل أعمال الشحن والتفريغ بالميناء بشكل كامل، و يجرى العمل في بعض الأرصفة بشكل جزئي لحين تحسن الأحوال الجوية.





تجدر الإشارة إلى أن الميناء استقبل سفينة بضائع عامة قبل إغلاقه، بينما غادره سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة.





وقال المركز الإعلامى إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول وتحسن الأحوال الجومائية.





ولفت إلى أن الميناء غادره، أمس، قطاران بحمولة 2624 طن قمح، و134 سيارة نقل محملة بـ6203 أطنان قمح.





وأكد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 75146 طنا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 91714 طنًّا.





جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9386 طن يوريا و3000 طن أسمنت و43 طن أبلاكاش و3800 طن ملح و 500 طن سماد سائل









ميناء الإسكندرية

في سياق متصل قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج عن 5 أمتار، بالإضافة إلى ارتفاع سرعة الرياح عن 28 عقدة.





وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات من وإلي الميناء تتم بشكل منتظم، لافتًا إلى أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ على سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.





يذكر أن عدد سفن المخطاف الخارجي بلغ 37 سفينة.



