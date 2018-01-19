السيسى للمصريين: خلوا بالكم من البلد.. يومين وهروح عند ربنا

عبد الفتاح السيسى

أحمد الدسوقى



طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى بالوقوف بجانب بلده، قائلًا: "خلوا بالكم من بلدكم يا مصريين لأن أنا يومين وهروح عند ربنا".



وقال السيسي، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، اليوم الجمعة، إن مصر دفعت ثمنًا باهظًا فى مواجهة الإرهاب بسواعد أولادها.



وأشار إلى أنه تم ضبط أنفاق فى سيناء يصل طولها أكثر من 3 كم، مضيفًا: "تم الانتهاء من مسح مسافات بعمق 2 كيلو متر على الحدود بسيناء بحثًا عن الانفاق".



وأكد السيسى، أن المواجهات مع الإرهاب على مدار السنوات الماضية تسببت فى وقوع شهداء و13 ألف مصاب.