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سيــارات
تأثيرات سلبية للشراكة الأوروبية على صناعة السيارات
الجمعة 19 يناير 2018 04:16 م
شركات السيارات الأوروبية
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شركات السيارات الأوروبية
المال خاص
أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرَا قرار تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية عن 2018؛ ليتم إزالة الجمارك عن هذه السيارات بالكلية اعتبارا من بداية 2019، وطبقًا للقرار فإن نسبة التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية تظل ثابتة عند 70% من الرسوم التي تستحق على السيارات التي لا تشملها التخفيضات.
وتشير التوقعات لتأثر نشاط التصنيع بقطاع السيارات سلبيًا بالشراكة المصرية الأوروبية نظرًا لأنها تجعل الاستثمار الصناعي في مصر عديم الجدوى بالنسبة للشركات العالمية التي تقوم بتصنيع طرازات لها في القارة الأوروبية؛ لأن إلغاء الجمارك يعتبر حافزًا لها على استيراد السيارات كاملة كبديل للتجميع.
وفي هذا الصدد يشير اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات إلى حالة شركة مرسيدس بنز التي قررت خلال 2015 وقف أنشطة التجميع المحلي والاعتماد بشكل كامل على قطاع الاستيراد لتلبية الطلب المحلي على طرازات العلامة الألمانية.
ولفت إلى أنه في مقابل الاعفاء الكامل للسيارات الأوروبية فإن شركات التجميع المحلي تظل تتحمل عبء استيراد المكونات برسوم جمركية تصل إلى 7% مما يرفع تكاليفها ويقلل تنافسية منتجاتها في السوق المصرية، مقارنة بالمنتج الأوروبي الذي يتحمل حاليا نسبة منخفضة مقارنة بالسيارات الأخرى.
وأوضح أن النظام الجمركي للسيارات الأوروبية يتضمن حاليًا النسبة الخاصة بالعام الجاري والتي تم تأجيلها نهاية ديسمبر الماضي والنسبة الخاصة بعام 2019 بالإضافة إلى النسبة الخاصة بعام 2012 والتي تم تأجيلها بسبب ثورة 25 يناير.
وأوضح أن تخفيضات السيارات الأوروبية دخلت حيز النفاذ بداية عام 2010 على مراحل بحيث تنخفض الجمارك بواقع 10% سنويًا لتنتهي تمامًا بحلول 2019.
واشار إلى أن نسبة الانخفاض من قيمة السيارة تختلف حسب شرائح السيارات؛ فهي تعادل 4% بالنسبة للسيارات سعة 1600 سي سي لأن الرسوم التي تستحق على هذه الفئة تعادل 40% على السيارات التي لا تشملها التخفيضات. وبالنسبة للسيارات بين 1600 و2000 سي سي فإن نسبة الانخفاض تعادل 10% من قيمة السيارة لأن الرسوم المستحقة على هذه الفئة 100% .
أما بالنسبة للسيارات أعلى من 2000 سي سي فإن نسبة التخفيضات من قيمة السيارة تعادل 13,5% لأن الرسوم المستحقة على هذه الشريحة تعادل 135%.
ووفق هذه البيانات يقول مسروجة إنه يتم حاليا تحصيل رسوم جمركية نسبتها 12% من قيمة السيارات سعة 1600 سي سي، وتوازي هذه الفئة الرسوم المستحقة عن عام 2012 و2018 و2019، فيما ترتفع جمارك السيارات التي تتراوح سعتها بين 1600 و2000 سي سي إلى 30%، فيما تصل للسيارات أعلى من 2000 سي سي إلى 40,5%.
ومن جانبه قال منتصر زيتون عضو مجلس لإدارة رابطة التجار أن بعض وكلاء العلامات الكورية واليابانية والأمريكية قد لجأوا إلى استيراد طرازات تجمعها الشركات الأم في السوق الأوروبية للاستفادة من التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشا.
وأشار إلى ان الشراكة الأوروبية قد عززت تنافسية السيارات أوروبية المنشأ بسبب الامتيازات الجمركية التي تتمتع بها موضحا أن كيا سبورتاج على سبلي المثال تتمتع بتخفيضات تتجاوز 100 ألف جنيه.
وقد شهدت الفترة الماضية تصريحات رسمية عن إمكانية عودة مرسيدس بنز لاستئناف أنشطة تصنيعية في مصر لكن مصادر بالتوكيل المحلي للعلامة الفاخرة قد أكد أن الأمر لا زال قيد الدراسة وأنه لم يتم حسمه حتى الآن.
ويقول رئيس قطاع السيارات بإحدى وكالات السيارات الأوروبية إن حجم السوق المصرية لا تعزز فرص الاستثمار في التصنيع بالنسبة للعلامات التجارية الأوروبية أو السيارات الأخرى التي يتم تصنيعها في أوروبا،موضحًا أن مبيعات سوق الملاكي محدودة للغاية ولا تتجاوز 95 ألف سيارة خلال العام الماضي.
وأوضح أن استراتيجية صناعة السيارات التي تم عرضها سابقًا لا تشجع الاستثمار في التصنيع بالنسبة لغالبية الطرازات اوروبية المنشأ خاصة بالنظر إلى اشتراطها حجم إنتاج كبير للتمتع بحوافز التصنيع؛ الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بالنسبة لعدد من العلامات الفاخرة مثل مرسيدس وبي إم دابليو وغيرها.
وأضاف أن غالبية الشركات التي تقوم بالتجميع في مصر لا تتضمن قائمة طرازاتها المحلية إحدى السيارات المصنعة في أوروبا نظرا لتمتعها بالاعفاءات الجمركية وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الشركات التي تعتزم التجميع مستقبلا.
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