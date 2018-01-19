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سيـــاســة
السيسى: السعودية تحدت الدول الكبرى لمساندة مصر
الجمعة 19 يناير 2018 04:11 م
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
أخر الأخبار
الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز
أحمد الدسوقى
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسى دور المملكة العربية السعودية بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها تحدت الدول الكبرى لمساندة مصر.
وقال خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، إن السعودية قامت بدور عظيم وشريف بالوقوف بجانب مصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن ما حدث فى يونيو كان إرادة شعب.
ولفت إلى أن مصر كانت فى عزلة خلال الأعوام الماضية ولكنها ستسعى لاستعادة علاقتها مع أوروبا خلال الفترة المقبلة.
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