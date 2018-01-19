السيسي: لا يليق انتقاد البرلمان

السيسى بالعاشر من رمضان



أحمد الدسوقي



طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم انتقاد البرلمان، قائلا خلال اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، إن انتخابات مجلس النواب جاءت بنحو ٥٠٪ من الأعضاء الجدد الذين يخوضون التجربة لأول مرة.



وتابع السيسي: "كان مطلوب منهم تغيير شامل في عدد ضخم من القوانين، أكيد الأداء مش هيكون مريح للناس.. ربنا هيحاسبني على كل كلمة، لا يليق إننا ننتقد أداء البرلمان.. ياريت كل فرد يقوم بدوره في إطار وظيفته".