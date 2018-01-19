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نقل وملاحة
النقل: وصول 850 بوابة تذاكر لخطي المترو الأول والثاني
الجمعة 19 يناير 2018 03:30 م
المترو
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محمود محسن
أعلن محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، عن وصول جميع بوابات التذاكر الجديدة الخاصة بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والبالغ عددها 850، متعاقد عليها مع شركة "تاليس كومينيكيشن أند سيكيورتى" الفرنسية، لتحل محل البوابات القديمة، في إطار خطة تطوير الخطين الأول والثانى.
وأضاف عز أن إجمالي ما تم تركيبه من بوابات بالخطين الأول والثاني يبلغ 519 بوابة، لافتًا إلى استمرار أعمال التركيب حتى الانتهاء من تشغيل كافة الماكينات خلال شهرين.
وأوضح عز أن البوابات الجديدة تتضمن نظامًا ثنائى التكنولوجيا "مغناطيسى ولا تلامسى"، بما يتيح لها استخدام التذاكر المغناطيسية العادية لراكب الرحلة الواحدة بجانب الكارت الذكى اللا تلامسى.
وأشار إلى بدء الاختبارات الخاصة بماكينات إصدار التذاكر الأوتوماتيكية عن طريق كروت الـ "ATM"، البالغ عددها 75 ماكينة.
جدير بالذكر أن ماكينات الـ ATM ستساهم في تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر بالمحطات.
مترو الأنفاق
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