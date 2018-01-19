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نقل وملاحة
حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر .. الجمعة 19 يناير
الجمعة 19 يناير 2018 02:36 م
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
أخر الأخبار
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
نادية صابر
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين جيناجاز وأرزوجاز، وعلى متنهما 15 ألف طن بوتاجاز، قادمتين من ميناء ينبع، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 250 سيارة قادمة من ميناء جدة.
على جانب آخر، يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة الرياض وعلى متنها 218 راكبا و7 شاحنات بضائع و7 شاحنات عفش ركاب و27 سيارة، بينما تغادر 4 سفن هى أمانة، الحرية2، إلنوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 582 راكبا و264 شاحنة و18 سيارة.
فيما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن وهى أمانة، الحرية2، إلنوى إكسبريس وعلى متنها 388 راكبا و119 شاحنة بضائع و8 شاحنات عفش ركاب و14 سيارة وغادرت السفينة الرياض وعلى متنها 276 راكبا و7 شاحنات و26 سيارة.
على جانب اخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 610 راكب وتداول 88 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 243 راكب و4 براد و20 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت كما تغادر السفينة ايلة وعلى متنها 31 راكب و2 براد و4 تريلا و1 سيارة .
بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين برنسيسة وبريدج وعلى متنهم 216 راكب و6 براد و25 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 120 راكب و19 براد و33 تريلا و4 سيارة .
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