تغطية شاملة لمؤتمر حكاية وطن على MBC مصر

mbc مصر

محمد فتحى



تنقل قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة، تغطية حية ومباشرة على الهواء، لختام فعاليات مؤُتمر "حكاية وطن"، المنعقد منذ ثلاثة أيام، وذلك حتى الثامنة مساءً.



ويُقدم برنامج "الجمعة في مصر"، مع الدكتورة ياسمين سعيد، حلقة خاصة من البرنامج تبدأ في الرابعة عصرًا.



وتتضمن مُناقشة جادة وموضوعية لفعاليات المؤتمر من خلال رؤية عدد من الخبراء والمُتخصصين، منهم الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، واللواء مدحت الشريف عضو مجلس النواب، والدكتور بسنت فهمي الخبيرة المصرفية.