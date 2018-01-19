الإسكان: طرح 47230 قطعة بالمرحلة التكميلية لأراضي المجتمعات العمرانية

مصطفى مدبولى



المال - خاص



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 47230 قطعة أرض سكنية (إسكان اجتماعي – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاً) كمرحلة تكميلية، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى والتى تم خلالها طرح 24024 قطعة أرض سكنية، ولم يحالفهم التوفيق فى الحصول على قطعة الأرض عن طريق القرعة العلنية التى تم إجراؤها فى الفترة من 22/10/2017 وحتى 25/11/2017، ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي طرح هذا العدد الكبير من الأراضي في المرحلة التكميلية، نظراً للإقبال الشديد من المتقدمين للحجز على الـ24024 قطعة أرض التي تم طرحها بالمرحلة الأولى، مؤكداً أن الوزارة تحارب المتاجرة بالأراضى بوفرة الأراضى المطروحة، وخطة الطرح مستمرة، لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، فى مختلف المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، ولتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، وللإسراع بتنمية المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل من هذه المشروعات التى تتم بالأراضى.



وفيما يتعلق بشروط التقدم للحجز، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: بالنسبة لأراضى الإسكان الاجتماعى، يتقدم العملاء للحجز بنفس المدينة السابق التقدم للحجز بها، أما العملاء السابق لهم التقدم للحجز بمدينة العبور فيمكنهم التقدم للحجز بمدينتي العاشر من رمضان أو السادات، وبالنسبة لأراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزاً، فيتم التقدم للحجز بالمدينة السابق التقدم للحجز بها.



وأشار المهندس طارق السباعى إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، وتقديم استمارات البيانات بعد استيفائها، وتحديد الرغبة فى قطعة الأرض، مرفقاً بها ايصال سداد جدية الحجز السابق سداده، وصورة بطاقة الرقم القومى، لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز لديه، وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً، في الفترة من يوم الأحد 28/1/2018، وحتى يوم الخميس 15/2/2018، موضحاً أن المواقع والمخططات التفصيلية لقطع الأراضى ومواصفاتها بكل مدينة والمساحات والأسعار متاحة وموضحة تفصيلياً بكراسة الشروط والمواصفات.



وبشأن أسلوب التخصيص، قال: سيتم اجراء قرعة يدوية علنية للمتقدمين بكل مدينة لتحديد الفائزين والتخصيص لهم، طبقاً لأعداد قطع الأراضى المعروضة، وطبقاً لما هو موضح ببيان قطع الأراضى المتاحة بكراسة الشروط والمواصفات، وأعداد المتقدمين، محذرا من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.



وأوضح المهندس طارق السباعى أن مواقع الأراضي متاحة على الموقع الإليكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcitces.gov.eg، مؤكداً على سريان جميع الشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات بالإعلان السابق نشره عن طرح قطع أراضى سكنية (اجتماعى / متميز / أكثر تميزاً).



وحول تفاصيل قطع أراضى الإسكان الاجتماعى المطروحة بالمرحلة التكميلية، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يتم طرح 24348 قطعة أرض، موزعة كالتالى: 2291 قطعة بمدينة بدر، و3472 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و10 آلاف قطعة بمدينة السادات، و3208 قطع بمدينة برج العرب الجديدة، و2030 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و916 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و2347 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و84 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.



وبشأن قطع أراضى الإسكان المتميز، أضاف: يتم طرح 19412 قطعة أرض، وفقاً لما يلى: 3736 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و3264 قطعة بمدينة حدائق أكتوبر، و1264 قطعة بمدينة بدر، و4309 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و550 قطعة بمدينة السادات، و585 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و2731 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و790 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و379 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و340 قطعة بمدينة المنيا الجديدة، و447 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و466 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و485 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و66 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.



وبخصوص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، أشار المهندس وليد عباس إلى أنه يتم طرح 3470 قطعة أرض، كالتالى: 1653 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و55 قطعة بمدينة الشيخ زايد، و426 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و32 قطعة بمدينة الشروق، و464 قطعة بمدينة العبور، و19 قطعة بمدينة 15 مايو، و553 قطعة بمدينة السادات، و206 قطع بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و37 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة.





