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بورصة وشركات
بورتو والقلعة تتصدران شركات البورصة الأسبوع الماضي
الجمعة 19 يناير 2018 01:15 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال-خاص
تصدرت مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب والقلعة للاستشارات المالية شركات البورصةالبورصة من حيث كميات التداول الأسبوع الماضي بواقع 191.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 70.4 مليون جنيه، و 126.1 مليون ورقة مالية، بقيمة تداولات 166.2 مليون جنيه على الترتيب.
وجاءت شركات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب) والمصرية للمنتجعات السياحية من المرتبة الثالثة وحتى الخامسة، بكمية تداولات 121.3 مليون ورقة مالية، و110.6 مليون ورقة مالية، و 91.8 مليون ورقة مالية، بقيم تداول 89 مليون جنيه، و 36.4 مليون جنيه، و 146.3 مليون جنيه على التوالي.
وكانت مؤشرات البوررصة المصرية أنهت الاسبوع الماضي على ارتفاعات جماعية وسط أرباح قيمتها نحو 15 مليار جنيه لرأس المال السوقي، وزيادة تقترب من الملياري جنيه في قيم التداولات
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