العقارات يتصدر قطاعات البورصة للأسبوع الثالث

العقارات

المال- خاص



يسير قطاع العقارات منذ بداية العام في الاتجاه المتوقع من بنوك الاستثمار بتصدر المؤشرات القطاعية خلال العام الحالي بدعم من النهضة التي يشهدها قطاع البنية التحتية بدعم المشروعات الحكومية، حيث جاء في صدارة قطاعات البورصة الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثالث على التوالي منذ بداية العام.



وجاء العقارات الأعلى من حيث كمية التداول بـ357.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية "باستثناء البنوك" بكمية 303 مليون ورقة مالية بقيمة تداولات 793.6 مليون جنيه، وجاء ثالثا قطاع الاتصالات بكمية تداول 127.3 مليون ورقة مالية، بقيمة 169.1 مليون جنيه.



وجاء رابعا وخامسا قطاعا السياحة والترفية بكمية تداولات 106.8 مليون ورقة مالية بقيمة تداولات 243 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بكمية 40.7 مليون ورقة مالية، بقيمة تداولات 318.8 مليون جنيه.



يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي تتوقع بنوك استثمار كان آخرها هيرميس الأربعاء الماضي بتصدر قطاع العقارات المؤشرات القطاعية العام الحالي بدعم من تحسن قطاع البنية التحتية في ظل المشروعات الحكومية بالعاصمة الجديدة، يليه القطاع الصناعي، مع استيعاب الشركات لارتفاع التكاليف عقب تحرير سعر الصرف، وبدأ تعافي ربحيتها.



