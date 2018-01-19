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سيـــاســة
رسالة من السيسي إلى غينيا الاستوائية
الجمعة 19 يناير 2018 12:49 ص
محلب
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محلب
بدور إبراهيم
استقبل الرئيس تيودورو أوبيانج رئيس غينيا الاستوائية المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقل إليه تحياته.
يأتي اللقاء ضمن الجولة التي يقوم بها المهندس إبراهيم محلب في افريقيا والتي تشمل دولتي غينيا الاستوائية وليبيريا والتي تأتي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الحرص المصري علي تدعيم سبل التعاون والشراكة مع دول القارة ومنها غينيا الاستوائية التي ترتبط بمصر بعلاقات متميزة.
ويتكون الوفد المصري من اللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب وكل من المهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع أفريقيا والأستاذ عماد عبيد رئيس القطاع المالي بالشركة.
وخلال اللقاء تم تناول مجالات التعاون المشترك و على رأسها تحقيق الشراكة فى مجال التعليم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و الجامعة الغينية الجديدة الجاري انشاؤها، كما تم بحث التعاون في مجال الصيد و الزراعة و تصنيع الاخشاب . كما تم مناقشة امكانية نقل التجربة المصرية فى علاج و القضاء على فيروس سي اضافة الى التعاون لإيجاد علاج للملاريا ،و كذلك تمت مناقشة مشروعات شركة المقاولون العرب في غينيا الاستوائية.
جدير بالذكر أن المهندس محلب سيتوجه عقب الزيارة إلى دولة ليبيريا كمبعوث شخصي للرئيس السيسي للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الليبيري الجديد جورج وايا وتسليمه رسالة تهنئة من الرئيس السيسي على توليه منصبه الرئاسي.
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