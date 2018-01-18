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اقتصاد وأسواق
السيسي: لا نية لإلغاء البطاقات التموينية
الخميس 18 يناير 2018 10:53 م
بطاقات التموين 558
أخر الأخبار
بطاقات التموين 558
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا نية من الحكومة الغاء البطاقات التموينية hو الغاء دعم الخبز مؤكدا hن مايتردد فى ذلك الأمر شائعات يجب الحذر منها.
وأضاف فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن فى يومه الثانى بhحد فنادق القاهرة أن الدولة تستهدف مساندة الفئات الأكثر احتياجا وتقوم بزيادة دعمهم من خلال برامج الحماية الإجتماعية.
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