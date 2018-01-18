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رياضة
لماذا تعلق الأندية أزماتها على شماعة الإعلام؟
الخميس 18 يناير 2018 10:02 م
الإعلام الرياضي
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الإعلام الرياضي
محمد فتحى
شهدت الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة هجوم المدربين أو إدارات الأندية الجماهيرية على الإعلام متمثلا فى الاستوديوهات التحليلية ومعلقى المباريات والبرامج الرياضية، إما عقب هزيمة أنديتهم فى البطولات المختلفة أو عند التعرض لأزمات فنية أو إدارية قد تؤثر على علاقتها بالجمهور.
فعلى سبيل المثال، شهدت مباراة السوبر المصرى الأخيرة بين النادى الأهلى والمصرى هجوما حادا من جانب إدارة النادى البورسعيدى على معلق المباراة الكابتن مدحت شلبى، والذى تم اتهامه بالتحيز لصالح الاهلى خلال تعليقة على المباراة، مطالبين فى النهاية بمنع شلبى من التعليق على مباريات النادى خلال الفترة القادمة.
أما النادى الاسماعيلى الذى ينافس على بطولة الدورى فى نسخته الحالية، فربط تناول البرامج الرياضية لخبر رحيل مدربه ديسابر مؤخرا ومدى تأثر الفريق بذلك بأنها محاولات إعلامية لضرب استقرار النادى مطالبا الجمهور بعدم الانسياق خلف الأخبار المغلوطة المتوقع أن تنتشر فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى محاولة من البعض لعرقلة مسيرة الفريق الناجحة و تشتيت اللاعبين و هدم الاستقرار الإدارى داخل أروقة النادى، حسب تصريحات صحفية للمهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى.
كما قام رئيس نادى الزمالك بمنع بعض الصحفيين من دخول النادى أكثر من مرة، فضلا عن دخوله فى معارك عدة مع مقدمى برامج رياضية ومعلقين فى أوقات سابقة مثل أحمد شوبير ومدحت شلبى وابراهيم فايق، بداعى تعمد الإساءة لنادى الزمالك أو الرغبة فى هدم استقرار النادى.
** تفسيران
قال هانى حتحوت مقدم البرامج الرياضية إن الموضوع ينقسم إلى شقين، الأول أن بعض رؤساء الأندية لا يجدون أسهل من شماعة الإعلام لتعليق أزمات أنديتهم عليها عندما يعجزون عن مواجهتها، وذلك من خلال ترويج فكرة رغبة البعض فى هدم استقرار النادى أو تسخين الجمهور أو ما شابه
وأضاف أنهم يتجاهلون فكرة أن دور الإعلام هو توصيل الرأى العام والمعلومة للجمهور بكل شفافية وبدون مجاملة أحد على حساب الآخر.
وتابع حتحوت أن ذلك لا يعنى عدم وجود إعلام موجه أو يعمل لحسابات شخصية، لكن لا يمكن تعميم تلك الاتهامات على الإعلام ككل.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى تلعب دورا رئيسيا فى هذه الظاهرة إذ أصبح بإمكانه الشيطرة على إدارات الأندية بعكس الماضى
وأوضح أن بعض الإدارات تتأثر بآراء الجمهور عبر السوشيال ميديا رغم أن جمهور الأخير لا يمثل جماهير النادى ككل، وبالتالى تضطر بعض الإدارات للتحرك ومهاجمة الإعلام قبل أن أن يبدأ الجمهور فى مهاجمتها.
وأكد أن الاحترافية فى تعامل الأندية مع الإعلام الحل الوحيد للقضاء على تلك الظاهرة، حيث بات من الضرورى تعيين متحدث إعلامى لكل نادى.
** الحل
ونوه إلى أن وجود مركز إعلامى محترف - فى كل نادى - يعرف دوره والتزاماته جيدا تجاه الإعلام سوف يحد من انتشار تلك الظاهرة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن العديد من الاندية تمتلك متحدثين إعلاميين إلا أنهم يكتفون فقط بالحديث مع الإعلام عن الامور السطحية الخاصة الفريق مثل التدريبات على سبيل المثال، لكن عندما يتعلق الأمر بأزمة معينة يجب توضيحها للرأى العام يكون هناك تحفظ بشكل كبير، وهو ما يخلق أحيانا اجتهادات من البعض، وهو ما يخلق أزمات بين الاندية والإعلام فى النهاية.
** غياب الضوابط
قال الناقد الرياضى عصام شلتوت، أن غياب الضوابط سبب انتشار هذه الظاهرة فى الفترة الاخيرة
وأشار إلى أن بعض المعلقيت يتدخلون فيما لا يعنيهم رغم أن هناك فارق بين التعليق على مباراة ما وبين ذكر وجهة نظر.
ولفت إلى أن بعض رؤساء الأندية وجدوا أن تعليق هزيمة أنديتهم على شماعة التحيز الإعلامى منفذا يمكن الدفع به أمام الجهة التى من حقها محاسبتهم والتى تتمثل فى الجمعية العمومية.
وأضاف أنهم قبل أن يسلكوا هذا الاتجاه يسمحون للاعبي ومدربى أنديتهم الشكوى من الإعلام أو التحكيم أو الملاعب عندما يتعرضون للهزيمة
وأكد أنه من غير المقبول أن يتحجج البعض بأسباب هى فى الواقع بعيدة تماما عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر أنديتهم.
وحول ما إذا كانت هناك آليات محددة يمكنها ضبط هذه الظاهرة، قال إنه شئ خاضع لإرادة الدولة
وتساءل عن دور النقابات أو روابط مجالس الأندية فى الوقوف أمام تلك الظاهرة، لاسيما أن كرة اقدم أصبحت صناعة، ولا يصح أن يتم التعامل معها بطريقة الهواة، على حد قوله.
** الهزائم كلمة السر
وقال طارق رمضان، الناقد الرياضى، إن إلقاء المسئوليات على الإعلام غالبا ما يذكر فى حالة الهزائم فقط، من خلال إلقاء اللوم على الحكام والمعلقين والصحف والاستوديوهات التحليلية.
، مضيفا أن تلك الظاهرة طالت الحكام أيضا، والذين أصبح بعضهم يركز فى الانتقادات التى تطولهم بين شوطى المباريات مما يؤثر بالتالى على أدائهم فى الشوط الثانى، أما الفوز فيتم نسبه إلى المدير الفنى فقط.
وأشار إلى أن إلقاء اللوم على الإعلام فى حالات الهزيمة دليل على ضعف المدير الفنى ويعكس عدم الثقة فى نفسه وقدراته وإبداعه الشخصى، أما الإعلام المتجاوز فمن حق الأندية التعلي على تجاوزاته.
وحول العوامل المسئولة عن انتشار تلك الظاهرة، أكد أنه ضد فكرة تحجيم حرية الرأى أو تخويف الإعلاميين لكن وأن تحكيم الضمير سواء من جانب الإعلام أو الإدارات الفنية للاندية هو الحل
ولفت إلى أن المشاهد هو الوحيد الذى له الحق الكامل فى انتقاد المدير الفنى، وفى نفس الوقت يجب ألا يكون للأخير علاقة بما يقال فى الاستوديوهات التحليلية، إلا فى حالات التجاوز فى حق الآخرين فقط.
وأوضح أن الأندية مسئولة عن حقوق الصورة الخاصة بها وبالتالى إذا كانت متضررة من الاستوديوهات التحليلية فمن حقها مطالبة الشركة الراعية عدم تقديم ستوديوهات تحليلية لمبارياتها، إذا رأت أن ما يقال فيها يسبب ضررا لها، دون الدخول فى معارك جانبية مع الإعلام.
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