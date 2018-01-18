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اقتصاد وأسواق
السيسي: نحتاج 18 تريليون جنيه سنويا حتى نقدم خدمة لائقة
الخميس 18 يناير 2018 09:15 م
السيسي في مؤتمر حكاية وطن
أخر الأخبار
السيسي في مؤتمر حكاية وطن
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الخميس، إن مصر تحتاج لميزانية سنويا تقدر بـ 18 تريليون جنيه حتى تستطيع تقديم خدمات بشكل لائق من جانب الحكومة ومواجهة التحديدات التى عصفت بالبلاد .
وأضاف فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن فى يومه الثانى بأحد فنادق القاهرة "دولة بحجم مصر فيها 100مليون شخص إزاى يكون ميزانيتها حوالى تريليون جنيه أو أكتر بس، لازم نكبر علشان نعمل مشروعات".
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