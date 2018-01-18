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تأميـــن
شراكة بين روش و21 شركة تأمين عالمية لعلاج مرضى السرطان
الخميس 18 يناير 2018 08:48 م
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الشاذلى جمعة
قالت ساربانى تشورفى، مديرة التسويق والتأمين الطبى بشركة روش السويسرية للأدوية، إن شركتها لديها شراكة شركتها مع شركة "سويس رى" لإعادة التأمين بسويسرا، بجانب التعاون مع 21 شركة تأمين على مستوى العالم فى نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية لعلاج مرضى السرطان.
وأكدت،
خلال الجلسة الرابعة للملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى والرعاية الصحية،
أنه، خلال السنوات العشر المقبلة لن يتم علاج مريضين بنفس الطريقة لاختلاف طبيعة كل مريض، مضيفة أن شركتها تحتل المركز الأول عالميًّا فى التطور التكنولوجى والتشخيصى بمجال الصحة والدواء، وتتعاون مع الحكومات وشركات القطاع الخاص فى علاج مرضى السرطان.
وأوضحت أن شركتها لديها 29 منتج دواء مدرجة ضمن قوائم منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن شركتها اتجهت نحو نشاط الرعاية الصحية لكى يصل الدواء الذى تنتجه إلى من يحتاجه من مرضى فهو نشاط مكمل لإنتاج الأدوية.
وكشفت عن تجربتها شركتها بالسوق الصينىة التى تتميز بوجود عدد سكان ضخم وترحيب الحكومة الصينية بالتعاون لتمويل علاج مرضى السرطان بسبب ارتفاع تكلفة علاج مرض السرطان بالصين، كما أن شركتها تعمل فى دبى بالتعاون مع شركة "أكسا للـامين" فى نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية بالسوق الإماراتية.
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