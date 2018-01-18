شراكة بين روش و21 شركة تأمين عالمية لعلاج مرضى السرطان

الشاذلى جمعة

قالت ساربانى تشورفى، مديرة التسويق والتأمين الطبى بشركة روش السويسرية للأدوية، إن شركتها لديها شراكة شركتها مع شركة "سويس رى" لإعادة التأمين بسويسرا، بجانب التعاون مع 21 شركة تأمين على مستوى العالم فى نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية لعلاج مرضى السرطان.