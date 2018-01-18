مصر تتصدر مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الإمارات

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر؛ بفضل صفقات اندماج واستحواذ في قطاع الرعاية الصحية، وهبطت 3 بورصات، منها الإمارات، بينما استقر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية دون تغيير عند 7539 نقطة.





وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.4% ليصل إلى 15413 نقطة مع صعود سعر سهم المجموعة المالية هيرميس 2.5%، بينما زاد سعر سهم البنك التجاري الدولي أكبر مصرف مدرج في البلاد 2.35%.





وقفز سعر سهم مستشفى النزهة الدولي 10%، بينما صعد سعر سهم مستشفى كليوباترا 7.4% بعد أن قالت النزهة إن كليوباترا تسعى للحصول على الموافقة التنظيمية لتقديم عرض شراء ملزم للنزهة بأكملها.





وصعد مؤشر بورصة الدوحة 0.5% ليسجل 9200 نقطة بدعم من قفزة قدرها 8.2% لسعر سهم شركة ودام الغذائية، في أكثف تداول له منذ أكتوبر الماضى، كما ارتفع سعر سهم المجموعة للرعاية الصحية 2.1%، في حين زاد سعر سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.1% .





وتقدم مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.6% ليزداد إلى 6639 نقطة، بينما كسب مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 1333 نقطة.

وهبط مؤشرا بورصتى الإمارات : دبي بحوالى 0.3%، وأبو ظبى بأكثر من 0.2% لينخفضا إلى 3531 نقطة و4625 نقطة على الترتيب، بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 5024 نقطة.



