التعليم تبحث سبل التعاون مع إثيوبيا

المال- خاص









أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجود علاقات وطيدة بين الشعبين المصرى والإثيوبى، واهتمام الوزارة بتوثيق هذه العلاقات، خاصة في مجال التعليم بما يعود بالنفع على البلدين.





جاء ذلك خلال لقائه أجسمى تاركى، مسئول العلاقات الدولية والتعليم الإثيوبى، بحضور ياسر محمد عبد العزيز، المشرف العام على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، والدكتورة هناء قاسم رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي؛ لبحث سبل التعاون بين وزارتي التعليم المصري والإثيوبى.





وأشار حجازي، خلال اللقاء، إلى اهتمام الوزارة ببرنامج تدريب "المعلمون أولًا"؛ للارتقاء بمستوى المعلمين داخل المدارس، وتحقيق استمراريته داخل مجتمع المدرسة، وتطوير كل العوامل التي تسهم في نجاح العملية التعليمية، ومنها (الجودة، والتدريب، والتقويم، والتواصل الجيد مع الطلاب، والوسائل التكنولوجية، والأبنية التعليمية)؛ لضمان خلق مجتمع الممارسة داخل المدرسة لتحقيق النقلة النوعية من التدريب إلى التنمية المستدامة.





فى سياق متصل أكد ياسر عبد العزيز اهتمام الوزارة بمدارس المتفوقين والعمل على التوسع فيها بمحافظات الجمهورية، وتنظيم المسابقات العلمية المحلية للطلاب في الرياضيات والعلوم لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العلمية العالمية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في مجال التدريس وتجهيز معظم مدارس التعليم الثانوى بالسبورات الذكية المتصلة بالإنترنت.





كما أكدت الدكتورة هناء قاسم استخدام برامج علاجية لمعوقات تعلم القراءة والكتابة في المراحل الدراسية الأولى فى التعليم الأساسى.



