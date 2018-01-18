قارن بين أوبل كورسا وتويوتا ياريس

المال- خاص

تصنف السيارتان أوبل كورسا A/T Enjoyوتويوتا ياريس A/T F/O H/B ضمن شريحة السيارات ضغيرة الحجم B، لكن توجد بينهما العديد من الاختلافات، فعلى مستوى السعر تباع ياريس بأعلى من كورسا بنحو 18 ألف جنيه.