أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

قارن بين أوبل كورسا وتويوتا ياريس

أوبل كورسا المنصور للسيارات
أوبل كورسا المنصور للسيارات
أوبل كورسا المنصور للسيارات

المال- خاص


تصنف السيارتان أوبل كورسا A/T Enjoyوتويوتا ياريس A/T F/O H/B ضمن شريحة السيارات ضغيرة الحجم B، لكن توجد بينهما العديد من الاختلافات، فعلى مستوى السعر تباع ياريس بأعلى من كورسا بنحو 18 ألف جنيه.

وعلى المستوى الفني فإن أوبل كورسا مزودة بمحرك سعته اللترية 1400 سي سي بقوة 90 حصانًا وعزم 130 نيوتن وناقل حركة سداسي السرعات، فيما زودت تويوتا ياريس بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1500 سي سي بقوة 110 "حصان" وعزم 136 نيوتن، بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ويعرض الجدول التالي أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين:
 

المواصفات

أوبل كورسا    A/T Enjoy

تويوتا ياريس   F/O H/B

الوكيل

المنصور للسيارات

تويوتا إيجيبت

السعر الرسمي بالألف جنيه

300

318

سعة المحرك

1398

1496

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

6

النمط

هاتشباك

هاتشباك

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

90

110

عزم المحرك

130

136

التسارع من 0- 100 كم/ ساعة

13.9

11

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6

4.9

سعة خزان الوقود (لتر)

45

42

الارتفاع عن الأرض

104

135

السرعة القصوى

170

175

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط  الرياضية

16

15

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا  يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

 يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد




Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا