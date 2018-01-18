السيسي : مظاهرتين يهدوا بلد وأنا مسئول أمام الله

أحمد صبرى

قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الدولة لا تستطيع استعادة مكانتها بالكلام، حيث إنها معرضة لمؤامرات كبيرة من الخارج، مضيفًا: أنا هقولكم كلام صعب لأن لو مظاهرتين يهدوا بلد وأنا مسئول عن البلد دي أمام الله.

وأضاف، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، فى يومه الثانى بأحد فنادق القاهرة، أن هناك العديد ممن لهم نوايا طيبة، لكن هناك آخرين يحيكون مؤامرات، قائلًا: ممكن واحد بـ50مليون دولار خارج البلاد يوقعوا مصر، مؤكدًا أن ذلك من خبرته من العمل مديرًا للمخابرات الحربية.