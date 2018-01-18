تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 652 جنيهًا

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1329 دولارًا.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب عيار 21 صعد لتسجل 652 جنيهًا، بدلًا من 654 جنيهًا، أمس.

وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 559 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 745 جنيهًا، مقابل 747 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لنحو 1329 دولارًا، بدلًا من 1332 دولار، وسجل الجنيه الذهب 5220 جنيهًا، مقابل 5237 جنيهًا.