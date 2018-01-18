السيسي : لم نحقق التطوير الكامل بقطاع الكهرباء حتى الآن

أحمد صبرى

قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر كادت تتعرض لانهيار حقيقى على مستوى البنية التحتية، لولا تحرك الدولة سريعًا عبر تنفيذ مشروعات ضخمة فى الكهرباء والغاز والبوتاجاز.

وأضاف، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، فى يومه الثانى بأحد فنادق القاهرة، أن الحكومة حتى الآن لم تحقق التطوير الكامل بقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن التطويرات التى تمت فى هذا القطاع ساعدت على جذب الاستثمارات، حيث كانت المصانع تعانى قطع الكهرباء وهو ما هدَّد بهروبها.