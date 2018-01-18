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بنـــوك
البنك الأهلي يدير إيرادات العملة الأجنبية لحقل ظهر
الخميس 18 يناير 2018 05:46 م
البنك الأهلي المصري001
أخر الأخبار
البنك الأهلي المصري001
المال- خاص
في إطار جهود البنك الأهلي المصري واستمرارًا لدوره الداعم لقطاع البترول في مصر ممثلًا في هيئة البترول وشركات قطاع البترول بمصر، وخاصة في المشروعات القومية الكبرى التي لها مردود مباشر على الاقتصاد القومي، حيث يتميز البنك بقاعدة رأسمالية قوية تؤهله لتوفير التسهيلات اللازمة لتلك المشروعات الكبرى، والتي من بينها مشروع حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل لإنتاج الغاز بحوض البحر المتوسط.
فقد وقع كل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، اليوم الخميس الموافق 18/1/2018 وبحضور معالي وزير البترول المهندس طارق الملا، عقدًا لإدارة قيمة المتحصلات النقدية بالعملة الأجنبية الناشئة عن حقل ظهر للغاز الطبيعي من خلال حسابات لدى البنك الأهلي المصري، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس (الجانب المصري)، وشركات إيني الإيطالية، وبي بي الإنجليزية، وروسنفت الروسية (الشريك الأجنبي)، وهو الأمر الذي يبرز ثقة شركات قطاع البترول المحلية والدولية في البنك الأهلي المصري، استكمالًا لدور البنك في توفير الأعمال المصرفية المطلوبة بشكل مباشر وغير مباشر لوضع الحقل المطلوب على خريطة الإنتاج.
كانت وزارة البترول قد سبق أن صرحت بأن حقل ظهر يعد أكبر حقل غاز طبيعي بمصر باحتياطي يقدر بـ30 تريليون قدم مكعب، وبدأ الإنتاج التجريبي للحقل خلال ديسمبر 2017 بمعدل إنتاج يبلغ 350 مليون قدم مكعب يوميًّا، ومتوقع أن يصل الإنتاج إلى مليار قدم مكعب يوميًّا بحلول منتصف العام الحالي، إلى أن تصل طاقة الإنتاج القصوى إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًّا بعد انتهاء خطة التنمية بالكامل بنهاية عام 2019.
البنك الأهلى
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