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بورصة وشركات
البورصة وEGID تطرحان نظاماً إلكترونياًّ لتقليل التلاعب
الخميس 18 يناير 2018 02:45 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أحمد على
أعدت شركة مصر لنشر المعلومات «EGID»، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية نظامًا إلكترونى مؤخرًا يقلل التلاعب بسوق المال ويساهم فى زيادة الاستثمارات المتدفقة للبورصة عبر تسهيل الإجراءات.
وقال ماهر عشم، العضو المنتدب بشركة مصر لنشر المعلومات، إن شركته بالتعاون مع البورصة المصرية أنشأتا نظاما الكترونيا يتيح التواصل المباشر بين البائع والمشترى بسوق المال، سيتم إطلاقه قريبا.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ "المال"، أن النظام الجديد سيساهم فى انجاز عمليات شراء الأسهم دون الحاجة الى تسجيل أوامر البيع والشراء بشكل تلقائى أى دون المرور بمرحلة التسجيل لدى شركة السمسرة، لافتا إلى أنه سيقلل المخالفات فى عملية البيع والشراء، بالاضافة الى تقليل فرص التلاعب بالأسهم.
وأوضح أنه كلما قلت نسبة التلاعبات بسوق المال بجانب سهولة الاجراءات فسيصب ذلك فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
يٌذكر أن "مصر لنشر المعلومات" تأسست فى عام 1999 كشركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للبورصة المصرية، وفى عام 2009، غيرت EGID شكلها القانونى لتصبح شراكة ما بين البورصة المصرية بنسبة ملكية %55 وناسداك أو إم إكس NASDAQOMX بالرصيد المتبقى %45.
وفى 2002 حصلت EGID على الحق الحصرى لبث بيانات البورصة المصرية محليا ودوليا، كما أسست EGID فى عام 2007 برنامجا متكاملا للتداول لشركات الوساطة المالية أو شركات التداول بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الحلول التقنية القائمة بذاتها لتساعد الشركات الأعضاء أو شركات التداول.
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