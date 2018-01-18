لسوء الطقس.. غلق بوغاز ميناء الإسكندرية خلال ساعات

بوغازي الاسكندرية

معتز محمود



قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم قياس الرصدة الجومائية، ومن المتوقع غلق البوغاز خلال ساعات، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



وأضاف الغندور، أنه جارٍ دخول أكبر عدد من السفن الجاهزة للدخول طبقاً لأولوية التراكي، خلال الساعات الحالية، التى يعمل فيها البوغاز قبل إغلاقه.