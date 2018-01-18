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الإسكندرية
رجال أعمال إسكندرية تبدأ برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع البورصة
الخميس 18 يناير 2018 02:34 م
جمعية رجال أعمال إسكندرية
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جمعية رجال أعمال إسكندرية
معتز محمود
نظمت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برنامجًا تدريبيًا، خاص بالبورصة المصرية، في إطار تعاون مشترك بين الطرفين، بهدف إعداد كوادر واعية من المستثمرين والعاملين، وسط الحاجة الماسة لتنشيط ودعم الاقتصاد المصرى.
وأشار المهندس محمد صبري، رئيس الجمعية، إلى أن المحاضرات تطرقت إلى مبادئ الاستثمار فى البورصة، والعوامل المؤثرة على ارتفاع وانخفاض أسعار الأسهم، والأدوات المالية المستخدمة فى البورصة.
وألقت الجمعية نبذة مختصرة عن بورصة النيل، وقواعد القيد والإفصاح فى البورصة، حوكمة الشركات ولجان المراجعة، التنمية المستدامة، بالإضافة إلى قواعد التداول فى البورصة المصرية، مواعيد التداول.
وشملت المحاضرات أنواع المستثمرين، تنفيذ الأوامر وتسوية العمليات، مراقبة السوق، شاشات الأسعار، وبرنامج ستوك رايدرز( تجربة عملية للاستثمار فى البورصة المصرية).
وأكد صبري، إلى أنه تم تسليم دروع تكريم للمحاضرين، على أن يتم تقديم شهادات للمتدربين معتمدة من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
الإسكندرية
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