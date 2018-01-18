EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
الجيزة تزيل 653 حالة تعد على الأراضى الزراعية
الخميس 18 يناير 2018 02:03 م
محافظة الجيزة تزيل تعديات
أخر الأخبار
محافظة الجيزة تزيل تعديات
المال - خاص
نجحت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الزراعة فى إزالة 653 حالة تعد على الأراضى الزراعية على 22 فدانا زراعيا، خلال الحملات التى شنتها أجهزة المحافظة ومديرية الزراعة خلال الأيام الماضية.
وأوضح بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، كلف مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بتكثيف الحملات لضبط المخالفين وحماية الرقعة الزراعية من التآكل وإزالة أى تعديات فى مهدها.
وكشف تقرير تلقاه المحافظ من المهندس أحمد سيد عيسى مدير مديرية الزراعة عن مجهودات المديرية خلال الفترة الماضية عن تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية وأسفرت عن فحص 23 ألفا و335 نخلة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية بالواحات البحرية بالمبيدات اللازمة لمواجهة السوسة وذلك لضمان دخول الموسم القادم بعدد إصابات أقل من السابق حفاظاً على الإنتاج.
وأضاف مدير المديرية إلى أنه تم تنظيم 40 ندوة إرشادية وحقلية بحضور 327 مزارعا خلال الشهر الماضى لتنمية وإثقال وعى المزارعين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا