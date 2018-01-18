الجيزة تزيل 653 حالة تعد على الأراضى الزراعية

محافظة الجيزة تزيل تعديات



المال - خاص



نجحت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الزراعة فى إزالة 653 حالة تعد على الأراضى الزراعية على 22 فدانا زراعيا، خلال الحملات التى شنتها أجهزة المحافظة ومديرية الزراعة خلال الأيام الماضية.



وأوضح بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، كلف مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بتكثيف الحملات لضبط المخالفين وحماية الرقعة الزراعية من التآكل وإزالة أى تعديات فى مهدها.



وكشف تقرير تلقاه المحافظ من المهندس أحمد سيد عيسى مدير مديرية الزراعة عن مجهودات المديرية خلال الفترة الماضية عن تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية وأسفرت عن فحص 23 ألفا و335 نخلة.



وأشار التقرير إلى أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية بالواحات البحرية بالمبيدات اللازمة لمواجهة السوسة وذلك لضمان دخول الموسم القادم بعدد إصابات أقل من السابق حفاظاً على الإنتاج.



وأضاف مدير المديرية إلى أنه تم تنظيم 40 ندوة إرشادية وحقلية بحضور 327 مزارعا خلال الشهر الماضى لتنمية وإثقال وعى المزارعين.