وزير التجارة والصناعة

محمد ريحان



أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، قرارًا، بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ الصين، المُنتجة والمُصدرة من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd الصينية، لتصبح 11% بدلاً من 60% من القيمة سيف.



ويبدأ سريان هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وينتهي في 5/3/2018.



وأوضح إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع كان قد تلقى طلبًا من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd لإجراء مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات(الأوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ الصين المُنتجة والمُصدرة من الشركة.



وأضاف أن الشركة تخضع لرسوم مكافحة إغراق قدرها 60% من القيمة سيف طبقاً للقرار الوزاري رقم (195) لسنة 2008، وأنها لم تكن معروفة لسلطة التحقيق ولم تقم بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق الأصلي، إلا أنه وفقاً لأحكام المادة (9- 5) من إتفاق مكافحة الإغراق وكذلك وفقاً لأحكام المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 يحق للشركة التقدم بطلب لتحديد هامش إغراق فردي للشركة في حالة عدم التصدير إلى مصر، خلال فترة التحقيق الأصلي بشرط إثبات عدم ارتباطها بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين لهوامش إغراق فردية في التحقيق الأصلي.



ولفت السجينى إلى قيام القطاع باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وتحليل البيانات الواردة من الشركة، وإعداد تقرير الحقائق الأساسية، وكذا التقرير النهائي والذى تم عرضه على اللجنة الاستشارية والتى أوصت بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ الصين، المُنتجة والمُصدرة من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd الصينية لتصبح 11% بدلاً من 60% من القيمة سيف، مشيراً إلى أن القطاع سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية والصناعة المحلية بشأن نتائج التحقيق.