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عقـــارات
الاندماج خارج حسابات مقاولى التشييد والبناء
الخميس 18 يناير 2018 01:40 م
مشروعات التشييد والبناء
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مشروعات التشييد والبناء
محمود زكي
شهدت الفترة الأخيرة اندماج العديد من الشركات فى بعضها البعض بمختلف المجالات؛ نتيجة زيادة حجم أعمالها، وذلك من خلال تأسيس كيان جديد بإدارة منفصلة عن رؤوس الأموال، بهدف تخطى العراقيل والأزمات المالية التى تشهدها.
واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية عددًا من القرارات الاقتصادية التى خلقت أزمات بالغة أمام قطاع التشييد والبناء، ما أدى إلى تخارج عدد من شركات المقاولات بالسوق، وهو ما يثير السؤال: لماذا لا تندمج عدد من الشركات تحت كيان جديد لتفادى الأزمات المالية التى تمر بها ولتعزيز موقفها المالي؟.
قال شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن الاندماج حاليًا يمارس عن طريق جمعيات الإنشاء والتعمير فقط ولكن بصورة مختلفة، أما بالنسبة لشركات المقاولات فإن التجربة تؤكد أن الاندماج لا يفيد الشركات التى تريد الاندماج، خاصة أن لكل رئيس أسلوب معين فى إدارة الشركة الخاصة به، إضافة إلى أن الإدارة تختلف من شركة كبيرة إلى متوسطة أو صغيرة، وعادة ما كون قرارات رؤساء شركات المقاولات فردية، خاصة الصغير منها.
وأضاف أن الشركات تصطدم باختلاف التفكير من رئيس شركة إلى آخر، أما بالنسبة لجميعات الإنشاء والتعمير فالأمر مختلف فنجد مثلا فى مدينة المنصورة الجديدة، هناك أكثر من 12 شركة تعمل تحت تلك الجمعية، وكذلك فى كفر الشيخ تضم عددا من شركات المقاولات، وكل من تلك الشركات لها طريقة فى الإدارة مختلفة عن الأخرى.
وأوضح أن فكرة مقاولى الباطن ألغت فكرة الاندماج بين شركات المقاولات، لافتا إلى أن أهم بند من بنود الاندماج أن يكون أصحاب تلك الشركات على مستوى معين من الثقافة والعلم وأسلوب إدارة الكيان الجديد، خاصة أن هناك مشكلات تواجه الشركات المندمجة مع بعضها، لذلك يجب أن يكون هناك عملية من التوافق.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات لا يشترط ثقافة معينة أو دراسة معينة على صاحب الشركة الذى يمتهن تلك المهنة، ولذلك فإن الأمر حاليًا قد لا يلقى قبولا أو معرفة جيدة بها بين شركات المقاولات، خاصة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى يزيد الاندماج بالنسبة لها من حجم أعمالها، وكذلك زيادة السيولة المالية، وغيرها من الأمور التى تصب فى مصلحة تلك الفئة من الشركات.
وأكد يوسف أن فكرة الاندماج نجدها أكثر فى الشركات الكبرى والمساهمين؛ لأن لديهم ثقافة تؤهلهم لاتخاذ هذه الخطوة، وعند تحالف شركتين فى تنفيذ مشروع لا تكرران ذلك التحالف مرة أخرى؛ بسبب التصادم فى الأفكار وطرق الإدارة، لافتا إلى أن أهم ما يميز الاندماج زيادة التسهيلات فى الحصول على خطابات الضمان، وذلك مع زيادة رأس مال الكيان الجديد الناتج عن الاندماج، ولكن يعد ذلك بعيدًا عن أفكار شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن شركات المقاولات عادة ما تؤسس كيانا جديدا لقطاع التطوير العقارى، للحصول على قطعة أرض وبدء تنفيذ مشروع عقارى بعدد أسهم معينة لكل منها، مؤكدا صعوبة تحقيق الاندماج فى قطاع المقاولات الفترة الحالية؛ بسبب عدم وضع معايير معينة لتأسيس شركات المقاولات، وهو ما يسمح لأى فرد فى دخول القطاع حتى وإن كان لا يعلم عنه شيئا.
وقال المهندس أسامة بطاح، إن اندماج الشركات يتسبب فى مشكلات كبيرة؛ بسبب التغير فى هيكل الملكية للشركات، وهو ما لن يقبله الرؤساء، إضافة إلى أن شركات المقاولات تتجه دائما إلى عملية التحالف فى تنفيذ المشروعات، والذى يطلق عليه "شركة المشروع"، وذلك لتنفيذ مشروع يحتوى على عدد من البنود سواء كانت أعمال كهروميكانيكية أو إنشائية، إذ يغنى ذلك عن فكرة الاندماج.
وأضاف أن أهم ما يميز فكرة الاندماج، هو فصل الإدارة عن ملكية الشركة الجديدة، وهذا النوع لا يكون مقبولا بالنسبة لأصحاب رأس المال، خاصة أن صاحب رأس المال يريد أن يكون المتحكم فى كل شيء، ولكن هذا لا يتماشى مع فكرة الاندماج التى تقلص من صلاحيات أصحاب الشركات المدمجة.
وأشار بطاح إلى أن التحالف بين عدد من الشركات يمكن أن يغنى عن فكرة الاندماج، بشرط أن تكون واحدة من تلك الشركات مصنفة من الدرجات الأولى، وذلك لتغطى احتياجات المشروع المنفذ، موضحًا أن ذلك أقرب للتطبيق من فكرة الاندماج التى تبعد كل البعد عن العقلية المصرية التى تحب الرئاسة، وهو ما يتنافى مع عملية الاندماج التى تعمل فى الأصل على فصل رأس المال عن إدارة الشركة.
ويرى المهندس أيمن صبحى، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للمقاولات، أن فكرة الاندماج عملية ثقافية من الناحية الأولى، خاصة أن الاتجاه السائد لدى الشركات فى الخارج هو عملية الدمج، نتيجة زيادة رأس المال ودخول مشروعات جديدة مما يزيد من الأرباح.
وقال إن شركات المقاولات تختلف فى الإدارة عن بعضها، وهو ما يمنع عملية الدمج، إذ تجد أكثر من شركة تنفذ مشروعًا واحدًا ولكن لكل منها أسلوبها الخاص فى عملية التنفيذ، مستبعدا أن تكون هناك تجربة دمج عدد من الشركات وتأسيس كيان جديد، خلال الفترة الحالية أو المقبلة؛ بسبب عدم وجود تلك الثقافة عند المقاول المصرى.
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