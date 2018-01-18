شركة الشمس للإسكان

رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، بجلسته المنعقدة -أمس الأربعاء- على منح العلاوة الدورية بنسبة 7% للعاملين بها، للعام المالى 2018.



وأقر المجلس تعديل مقترح الموازنة التخطيطية طبقاً لملاحظات ورؤية المجلس على أن تعرض بالجلسة المقبلة.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 48 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 37.9 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 121 مليون جنيه، موزعًا على 121 مليون سهم بقيمة جنيه واحد للسهم.