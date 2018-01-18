القابضة توقع 3 عقود لمحطتي كهرباء غرب القاهرة والوليدية

محطة كهرباء



عمر سالم



شهد اليوم الخميس المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر التعاقد على 3 عقود، تشمل عقدى عمليتى معالجة المياه ومهمات الجهد المتوسط والمنخفض لكل من مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة ومشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية)، وعقد عملية مسخنات مياه التغذية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة.



وقال جابر إن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية) تأتيان ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كل الاحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لكل أغراض الاستخدام.



وأوضح أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع "ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 500/220 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.



وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 398 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى 1879 مليون جنيه.



كما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية حوالى 428 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى 1922 مليون جنيه.



ويشارك في تمويل المكون الأجنبى لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية ، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، صندوق الأوفيد) OFID (، الصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلى المصرى، هذا بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركتى القاهرة و الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.



وأضاف أنه تم توقيع عقد معالجة المياه لمشروع المحطتين مع الكونسورتيوم فيوليا المصرية / فيوليا الفرنسية / فيوليا الألمانية، وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية لكل مشروع تصميم وتوريد وتركيب وإجراء اختبارات بدء التشغيل والتدريب ووضع المهمات في التشغيل الناجح حتى الاستلام الابتدائى لأنظمة معالجة المياه الأولية ومعالجة المياه بالتناضح العكسى، ومعالجة المياه منزوعة الأملاح ومعالجة مياه المتكاثف ونظام حقن الكيماويات ونظام حقن الكلور، ونظام معالجة مياه العادم، ونظام فصل الزيوت ومهمات المعمل الكيماوى لمشروعين بالإضافة إلى نظام معالجة مياه الشرب بمشروع غرب القاهرة.



وتبلغ القيمة التعاقدية لعملية معالجة المياه لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 13 مليون يورو بالإضافة إلى 1.2 مليون دولار، و5305 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى 33 شهرا من تاريخ أمر الإسناد 14/12/2017.



وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية حوالى 13 مليون يورو بالإضافة إلى 1.5مليون دولار، و55.5 مليون جنيه، بمدة تنفيذ حوالى 33 شهرا من تاريخ أمر الإسناد 28/12/2017، بالإضافة إلى 24 شهرا فترة ضمان بكل مشروع.



كما تم توقيع عقد عملية مهمات الجهد المتوسط والمنخفض لمشروع المحطتين مع شركة شنايدر إليكتريك المصرية.



وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب والتدريب والاشراف على التركيب واختبارات بدء التشغيل تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب والتدريب والاشراف على التركيب واختبارات بدء التشغيل لعدد (2) لوحة جهد متوسط (6,6 ك.ف) وملحقاتهما، وعدد (5) مراكز الأحمال وملحقاتها، وعدد (8) مراكز للتحكم للموتورات وملحقاتها، وعدد (10) محول جاف جهد 6.6/0.4 ك.ف ، ونظام التحكم لمهمات الجهد المتوسط بقيمة تعاقية تصل إلى حوالى 39100000 جنيه مصرى .



كما تتضمن حدود الأعمال لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب والتدريب والاشراف على التركيب واختبارات بدء التشغيل لعدد (3) لوحات للجهد المتوسط (6,6 ك.ف) وملحقاتهما، وعدد (5) مراكز الأحمال وملحقاتها، وعدد (6) مراكز للتحكم للموتورات وملحقاتها، وعدد (10) محول جاف جهد 6.6/0.4 ك.ف ، نظام التحكم لمهمات الجهد المتوسط بقيمة تعاقية تصل إلى حوالى44550000 جنيه مصرى .



هذا وتم أيضاً توقيع عقد عملية مسخنات مياه التغذية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة مع شركةBHI الكورية ، وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية التصميم والتصنيع والاختبار بالمصنع والتوريد ولاشراف على التركيب واجراء الختبارات لبدء التشغيل لمسخنات مياه التغذية شاملة الاجهزة والمساعدات المطلوبة لعدد (2) مسخن ذو ضغط منخفض، وعدد (6) مسخن ذو ضغط عالى، وعدد (1) دياراتور والخزان الخاص به وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية حوالى 99,1 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى 10% إحتياطى لتوريد قطع الغيار اللازمة أو أى أعمال إضافية قد تطرأ أثناء التنفيذ، ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 29 شهر من تاريخ أمر الإسناد 4/12/2017 حتى تاريخ الإستلام الابتدائى .



كما أضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) 17عملية، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، هذا ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة فى ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) فى يناير 2020.