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سيـــاســة
طلب إحاطة بالبرلمان حول تصريحات السودان المعادية
الخميس 18 يناير 2018 12:14 م
البرلمان
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البرلمان
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية بشأن العلاقات المصرية السودانية.
وصرح فؤاد بأنه انتشرت في الآونة الأخيرة عدة أنباء تناقلتها وسائل الإعلام تبرز وجود توتر في العلاقات المصرية السودانية، وكان آخرها تحذيرات أطلقها مسؤولون سودانيون من وجود تهديدات جدية من جانب مصر وإريتريا.
وأشار إلي أن تصريحات مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود الخميس لوسائل الإعلام أن هناك تهديدات محتملة قد تأتي من مصر وإريتريا، وإعلانه عقب اجتماع للحزب الحاكم في الخرطوم أن الاجتماع طالب باتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة لمواجهة أي خطر، بما في ذلك نشر آلاف الجنود ومواصلة حالة الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية، يشير إلي وجود نية عدائية تجاه مصر.
وأضاف أن بعض النخب السودانية والسياسة الدولية تري أن هذة التصريحات مبالغ فيها ومفتعلة، لأنها محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية المستفحلة، وأن الحكومة السودانية تخشي من اتساع امتداد التظاهرات المنتشرة الآن في أرجائها، لذلك تبحث عن ذرائع داخلية وخارجية من بينها تصعيد خطابها مع مصر من أجل إلهاء الناس عن قضاياهم الرئيسية.
وقال فؤاد إنه في نفس التوقيت رفض المسؤولون المصريون الرد علي اتهامات السودان ولكن وزير الخارجية سامح شكري ذكر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة التنزاني في القاهرة إن بلاده دائما تأمل أن تحقق العلاقات مع السودان تطلعات الشعبين ومصلحتهما.
وأشار إلى أن هناك حالة من الضبابية نحو العلاقات المصرية السودانية لذا يجب بيان حقيقة الموقف والوضع السوداني الحقيقي وتوضيح العلاقات بين البلدين، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس لمناقشته وبحثه.
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