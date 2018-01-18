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قطع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة 6 ساعات.. السبت
الخميس 18 يناير 2018 12:03 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، عن قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة، السبت المقبل، ولمدة 6 ساعات، نظرًا لأعمال صيانة طارئة بمحطة المياه.
وأوضحت الشركة أن المناطق المقرر قطع المياه عنها، هي: "ميدان الجيزة، الدقى، العجوزة، المهندسين، بين السرايات، شارع التحرير، شارع النيل ابتداءً من كوبرى الجامعة حتى شارع الفالوجا".
ومن المقرر قطع المياه بدءًا من الساعة 12 مساء السبت 20/1/2018، وحتى الساعة 6 صباح الأحد 21/1/2018.
شركة مياه الشرب
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