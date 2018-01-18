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عقـــارات
طرح وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية.. الشهر المقبل
الخميس 18 يناير 2018 11:49 ص
المهندس خالد عباس
أخر الأخبار
المهندس خالد عباس
- عباس: لم نستقر على الأسعار.. وستكون أرخص من المطور
أحمد اللاهونى
أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان عن طرح وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية، خلال فبراير المقبل.
وأكد عباس، خلال كلمته -اليوم الخميس- بالحلقة المستديرة لحفل إفطار سيتى سكيب، أن نسب الإنجاز فى تنفيذ الحى عالية جداً، متوقعًا الانتهاء منه أواخر العام الحالى.
وحول أسعار الطرح، أوضح نائب الوزير، أن الإسكان لم تستقر حتى الآن على سعر محدد للمتر، مؤكدًا أنه سيكون أرخص من المشروعات المطروحة على المطورين العقاريين.
الإسكان
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