الإسكان: طرح أراضى الشراكة بالعلمين الجديدة مارس المقبل

الأراضى



أحمد اللاهونى



أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان عن إتاحة أراضى الشراكة بمدينة العلمين الجديدة للمطورين العقاريين خلال شهر مارس المقبل.



وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد طرحت نحو 13 قطعة بنظام الشراكة مع شركات المطور العقارى خلال الفترة الماضية.



وقال خلال كلمته اليوم، بالحلقة المستديرة لحفل إفطار سيتى سكيب: إن الهيئة لن تطرح أى أراض جديدة خلال الفترة المقبلة إلا بعد الانتهاء من ترفيق جميع القطع التى تم طرحها خلال الفترة الماضية.