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بورصة وشركات
وادى كوم أمبو: 14.6 مليون جنيه حصيلة مزاد الخردة
الخميس 18 يناير 2018 11:39 ص
شركة وادي كوم امبو
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شركة وادي كوم امبو
رجب عزالدين
قالت شركة "وادي كوم أمبو" لاستصلاح الأراضي، إن حصيلة بيع الخردة بلغت 14.6 مليون جنيه، على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وأعلنت الشركة -أمس الأربعاء- عن حصيلة بيع اليوم الأول من المزاد العلنى بقيمة إجمالية 7 ملايين جنيه.
وفازت الشركة، فى مطلع ديسمبر الماضي، بمناقصة استكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى بقيمة 44.5 مليون جنيه.
وأكدت أن العطاء خاص بعملية استكمال أعمال دليل فرعي 3 و4 من كيلو متر، من 7.9 ألف حتى 14.2 كيلو متر.
وحققت الشركة صافى ربح بلغ 2.2 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 527.1 ألف جنيه، بالفترة المقارنة من 2016.
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
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