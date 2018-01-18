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سيــارات
لماذا تصدرت جيب رينيجيد شريحة SUV-B؟
الخميس 18 يناير 2018 11:14 ص
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egypttoday_جيب_رينيجيد
المال - خاص
تصدرت جيب رينيجيد قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2017 بحصة سوقية 44.2% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 1698 سيارة.
وفي المركز الثاني حلت هيونداي كريتا بنسبة 21.2% فيما جاءت رينو كابتشر في المركز الثالث بنسبة 17.1% وتبعتها نيسان جوك بنسبة 10.5%.
وحلت أوبل موكا في المركز الخامس بواقع 5% وتبعتها بيجو 2008 بنسبة 1.5% ثم فيات 500X بنسبة 0.4% وسكودا يتي سافاري بنسبة 0,1%.
وأرجع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات صدارة جيب رينيجيد إلى أن العلامة الأمريكية "جيب" تتصدر سوق السيارات الرياضية من حيث المكانة الشكل والتصميم والإمكانات المتاحة؛ مما يجعلها أكثر جاذبية أمام العملاء الراغبين في اقتناء سيارة رياضية.
واستطرد أن سعر السيارة يعتبر مناسبًا لإمكاناتها فضلًا عن لجوء موزعي السيارة لطرح خصومات كبيرة عليها لتشجيع الطلب.
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