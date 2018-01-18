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اقتصاد وأسواق
بريزم تعتزم زيادة تذاكر عروض الصوت والضوء 205%
الخميس 18 يناير 2018 10:19 ص
الصوت والضوء في الاهرامات
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الصوت والضوء في الاهرامات
كتبت – دعاء محمود:
تعتزم شركة بريزم إنترناشيونال، التى تعاقدت على إدارة وتنمية عروض الصوت والضوء، بمنطقة الأهرامات، زيادة أسعار تذاكر الأجانب بنسبة %205، لتصل إلى 35 دولارا للفرد.
كانت «بريزم» قد تعاقدت فى يناير 2015 مع شركة الصوت والضوء، لإدارة العروض لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى ضخ 50 مليون دولار لأعمال التطوير، على أن يتم تقاسم الأرباح، بحد أدنى 10 ملايين جنيه سنوياً، للشركة الحكومية.
أوضح سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، أن %95 من التذاكر يشتريها الأجانب، مشيراً إلى أن زيادة أسعارها سيكون بعد انتهاء شركة بريزم العالمية من مشروع تطوير وتنمية العروض، فى مايو المقبل.
كانت «الصوت والضوء»، قد أعلنت زيادة أسعار التذاكر للمصريين من 35 جنيهًا للفرد، إلى 50 جنيهًا، وللأجانب من 8.5 إلى 11.5 دولار، اعتبارا من الشهر المقبل.
أوضح «سعد» أنه عقد اجتماع منذ أيام مع مسئولى الشركة العالمية، والتى تعاقدت على تطوير عروض الصوت والضوء منذ يناير 2015، بهدف حثها على سرعة إنجاز المشروع خلال 8 أشهر، بدلاً من 14 شهراً كما هو مقرر، بحيث يتم إطلاق العروض الجديدة فى رأس السنة القادم.
كانت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة OTMT، قد اشترت حصة شركة سيتى ستارز، لإدارة المنشآت السياحية، المملوكة لرجل الأعمال السعودى عبد الرحمن الشربتلى، فى مشروع تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء، بمنطقة الأهرامات وأبو الهول.
وأسندت شركة الصوت والضوء، المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع التطوير لتحالف بريزم إنترتينمنت، الذى يتكون من شركتى بريزم، وسيتى ستارز لإدارة المنشآت السياحية، منذ عامين، لمدة 20 عاماً، بتكلفة 50 مليون دولار.
وأعلنت أوراسكوم للاتصالات والإعلام منذ عدة أسابيع، أن مجلس إدارتها وافق مبدئيًا على توصية لجنة الاستثمار، بشأن المشروع،
وتشمل الشراكة مع «بريزم إنترناشيونال»، فى المشروع لمدة 20 عامًا، مقابل استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار.
وتعتبر الأخيرة، صاحبة الحق الحصرى فى تطوير وتنمية وإدارة عرض الصوت والضوء، بموجب المزايدة العامة التى تمت ترسيتها عليها، العقد الموقع مع شركة مصر للصوت والضوء، على أن يتم تأسيس شركة مساهمة مصرية مع بريزم إنترتينمنت (شركة شقيقة لبريزم إنترناشيونال)، تمتلك أوراسكوم %70 من رأسمالها المصدر.
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