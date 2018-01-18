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استثمار
الحكومة تطلب قرضاً من مؤسسات أوروبية بقيمة 1.5 مليار يورو
الخميس 18 يناير 2018 09:54 ص
مايكل كولر
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مايكل كولر
لمشروعات طاقة.. بجانب منحة 100 مليون يورو
مدير الجوار الأوروبي: «لحد علمى لم نتلق دعوة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية»
كتب – أحمد عاشور:
تقدمت الحكومة بطلب للاتحاد الأوروبى لتدبير تمويل بقيمة 1.5 مليار يورو بالتعاون مع مؤسساته المالية، لمشروعات فى قطاع الطاقة والبترول .
قال الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبى الجنوبى بالمفوضية، إن الحكومة المصرية تقدمت بحزمة مشروعات فى قطاع الغاز والطاقة، لافتًا إلى أن الطلب يتضمن الحصول على منحة بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى قروض بإجمالى 1.5 مليار يورو.
وذكر أنه جارٍ دراسة الطلب، على أن يكون تدبير التمويل بالتعاون مع مؤسسات تمويلية أوروبية منها بنك الاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة البترول فى هذا الشأن.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات «المال» على هامش التوقيع على منحة بقيمة 27 مليون يورو، لدعم الإستراتيجية الوطنية للسكان فى حضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وذكر أن الاتحاد بالتعاون مع الوكالة الفرنسية وبنك التعمير الألمانى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار سيقدم 440 مليون يورو لتمويل الخط الثالث لمترو الإنفاق، بينهم 40 مليونًا منحة.
وقال كولر: «على حد علمى، لم يتلق الاتحاد الأوروبى دعوة من مصر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة»، لافتًا إلى أن عادةً الطلب يقدم قبل إجراء الانتخابات بعام كامل، وهو ما لم يحدث فى الحالة المصرية.
فى سياق متصل قال إن الاتحاد الأوروبى ليس سعيدا بقانون الجمعيات الأهلية الذى أقرته مصر، مشيرا إلى أنه يقف عائقا أمام تمويلات الاتحاد للجمعيات، كما يعوق أعمالها.
وتابع كولر أن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لتعديل القانون، ولكن لابد أن يصاحب ذلك تسهيل أعمال الجمعيات على أرض الواقع بشكل أكبر.
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