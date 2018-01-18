بلاغ للنائب العام ضد وزير التنمية المحلية بسبب إساءته للصعايدة

دار القضاء العالي 5445

كتبت نجوى عبدالعزيز



تقدم المواطن محمود حسن أحمد، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبوبكر الجندي، يتهمه فيه بالقذف، وذلك على خلفية ما قاله "الجندي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مساء الأحد الماضي، في معرض حديثه عن تطوير الصعيد، إنه «عندنا تشجيع الاستثمار علشان نخلق فرص عمل، ونبطل الصعايدة يركبوا القطر وييجوا هنا القاهرة يعملولنا عشوائيات»، الأمر الذي اعتبره الكثيرين من أبناء الصعيد إساءة صريحة لهم من قبل الوزير وقيد البلاغ بالرقم 813 لسنة 2018 عرائض النائب العام.



وجاء نص البلاغ كالتالي: لقد صدرت من المشكوا فى حقه تصريحات مسيئة لأبناء ومواطنى الصعيد أثناء حديثه في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، على قناة " الحياة الفضائية"، وذلك مساء الأحد الماضي الموافق 14/ 1/ 2018، وجاء نص حديثه كالتالي:" نشجع الاستثمار في هذا المكان علشان نخلق فرص عمل، علشان نبطل الصعايدة يركبوا القطر وييجوا هنا يعملولنا عشوائيات"، فهذه التصريحات تعد إساءة وإهانة صريحة ومتعمدة لأبناء الصعيد وتعتبر تلك التصريحات قذف متعمد.فقد عرفت المادة 302 من قانون العقوبات القاذف بالآتى :ـيعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هـذا القانون امـورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وأن تلك التصريحات تحمل خروجا على الدستور المصري، حيث تنص الماده 40 من الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أو الدين أو العقيدة".كما أنها تعد خرق للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تنص على احترام الجنس البشرى وأن كافة أفراد المجتمع سواسية ومتساوون فى الحقوق والواجبات وأنه لا تفريق بين أي منهم على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الطائف أو العرق وحيث أن تصريحات الوزير تعتبر مخالفة لكل من الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية.



لذلك فأننى أتقدم بشكواى لعدالتكم طالبا تحقيقها واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكوا فى حقه ردعا وزجرا له ولكل من تسول له نفسه المساس بالنسيج الاجتماعى المصرى.



يذكر أن اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الجديد، استهل يومه الأول في الوزارة، بالتهكم على سكان صعيد مصر، بعد أن اتهمهم بالتسبب في ظاهرة العشوائية التي تعاني منها القاهرة.



وقال «الجندي»، في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأحد، في معرض حديثه عن تطوير الصعيد، إنه «عندنا تشجيع الاستثمار علشان نخلق فرص عمل، ونبطل الصعايدة يركبوا القطر وييجوا هنا القاهرة يعملولنا عشوائيات».



ورد الوزير، مكررًا حديثه الرافض لانتقال الصعايدة إلى القاهرة، في مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر»، موضحًا أنه يريد «توفير فرص عمل تناسبهم في محافظاتهم».