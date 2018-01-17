هل تذيب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر الجليد بين البلدين؟

وزير الخارجية المصرى مع نظيره الإثيوبي

- جمال بيومى: متفائلون بالزيارة وإلقاء كلمة بالبرلمان مؤشر إيجابى

- رخا أحمد: أديس أبابا تعتقد أن القاهرة تعارض إنشاء سد النهضة وتحقيق التنمية

سمر السيد وهاجر عمران:



يأمل كثيرون أن تسهم زيارة هايلى ميريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبى لمصر، اليوم الأربعاء، فى حدوث انفراجة بالأزمة التى نشبت فى العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد رفض إثيوبيا والسودان التقرير المبدئى الخاص بالدراسات الفنية التى يعدها المكتب الاستشاري لتحديد آثار سد النهضة على مصر والسودان، واقتراح مصر بعد ذلك الاستعانة بالبنك الدولى طرف وسيط فى أعمال اللجنة.



يأتى ذلك وسط تخوفات مصرية وقلق من تأثير بناء السد على حصة مصر من المياه، خاصة مع مضى إثيوبيا قدما فى تنفيذ سد النهضة حتى قبل الانتهاء من وضع الدراسات الفنية.



وكان الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية قد قال فى وقت سابق إن مصر وافقت مبدئيا على التقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الاستشاري لعمل الدراسات الفنية لتحديد آثار سد النهضة على مصر والسودان، وأنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الأخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.



ومن جهته علق السفير رخا أحمد ، الخبير الدبلوماسى ومساعد وزير الخارجية الأسبق، على الزيارة وإمكانية التوصل لحل فى ملف سد النهضة ، قائلاً: إن المشكلة القائمة ترجع إلى الاعتقاد الخاطئ الذى يسود بين الإثيوبيين بأن مصر تعارض إنشاء المشروع وهو أمر غير صحيح، خاصة أن جميع الدوائر المصرية الحكومية تؤكد عدم معارضتها له لكن من الضرورى ألا يلحق أى ضرر بحصتنا من المياه أو أن يكون هناك خطر مستقبلي يؤدى لغرق صعيد مصر فى حالة انهيار السد.



أضاف أن اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين الذى بدأ أمس استهدف بحث تعزيز العلاقات الثنائية فى جميع المناحي السياسية والثقافية والاقتصادية والقنصلية، مشيرا إلى أن الاجتماع قد يكون تطرق لمسألة سد النهضة لكن ليس بالتفصيل إذ ستكون من أبرز القضايا المقرر مناقشتها بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الاثيوبى غدا.



ووصل رئيس الوزراء الإثيوبى لمصر اليوم الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى ومن المقرر عقد قمة مصرية اثيوبية مشتركة غداً الخميس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث أبرز تطورات العلاقلات المشتركة بين البلدين ومن بينها ملف سد النهضة.



وتابع أحمد: "نأمل أن يكون هناك تفهم حول ملف سد النهضة خلال الزيارة"، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنوفية 15 يناير الجارى بأن مصر لا تحارب أشقائها أو تتآمر أو تتدخل فى شئون أحد كانت تستهدف تهيئة المناخ العام من أجل الزيارة.



يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى كان قد اقترح خلال زيارته لإثيوبيا 26 ديسمبر الماضى، وجود طرف ثالث له رأى محايد وفاصل يشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة يتمثل فى البنك الدولى.



وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى اليوم أن الوزير سامح شكرى قد عقد مع نظيره الإثيوبى وركنِه جيبيُّو مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومنها تطورات ملف سد النهضة والقضايا الإقليمية محل الأهتمام المشترك.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد ، بأن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي. كما أعرب الجانبان عن اهتمامها بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.



وبدأت أمس الثلاثاء الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا ، ومن المقرر أن تنعقد اللجنة على مستوي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى خلال زيارته لمصر.



وقال السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية فى بيان صحفى أمس ، أن أعمال اللجنة شهدت التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، بالإضافة إلى المشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والصحة، والسياحة، والتعليم، والثقافة من الجانبين.



ومن جهته ، أبدى السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق تفاؤله بزيارة رئيس الوزراء الأثيوبى لمصر خاصة وأنها تأتى فى مرحلة تشهد الكثير من التوتر مشيرا إلى ان إلقاء رئيس الوزراء الأثيوبى كلمة بالبرلمان غدا تؤكد ثقة الجانب المصرى فيما سيلقيه كما أنها مؤشر إيجابى .



وأضاف أن مصر من مصلحتها أن تحافظ على علاقات جيدة مع كافة دول الجوار وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق .



وقال الرئيس ، عبد الفتاح السيسي أمس ، إن مصر لا تعتزم الدخول في حرب مع السودان أو إثيوبيا، وسط الخلافات مع هذين البلدين بشأن حصص واستخدامات مياه نهر النيل.



وأضاف السيسي في تصريحات له على هامش افتتاح مشروعات تنموية في محافظة المنوفية بثها التفزيون المصري الرسمي "مصر لا تحارب أشقاءها...وأوكد لكم يا مصريين وأقوله للأشقاء في السودان وإثيوبيا، مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد".



ويعد ذلك أول تصريح للسيسي منذ تعزيز السودان لقواته العسكرية على حدوده الشرقية مع إريتريا إثر ما قال إنه"تهديد من قوات مصرية وإريترية هناك".