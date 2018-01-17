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ثقافة وفنون
عبد العزيز : 80% من المسئولين يحتاجون لتأهيل إعلامى
الأربعاء 17 يناير 2018 10:39 م
سامى عبدالعزيز الخبير الإعلامي والأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة
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سامى عبدالعزيز الخبير الإعلامي والأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة
أحمد صبرى
قال الدكتور سامى عبد العزيز، الخبير الإعلامي والأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن 20% فقط من المسئولين لديهم القدرة على التعامل مع الإعلام ويجيدون التواصل، مؤكدًا أن النسبة الباقية تحتاج إلى تأهيل.
وأضاف، فى لقاء له، على برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن أكثر المسئولين الذين يجيدون ذلك، محافظ البنك المركزى طارق عامر، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ وذلك لتمكنهما من مجالات عملهما وقدرتهما على التواصل.
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