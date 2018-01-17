اﻹسماعيلي يقدم هدية جديدة للأهلي بخسارته أمام المقاولون

الإسماعيلي والمقاولون

_ الأسيوطي يقسو على الرجاء.. والاتحاد يفترس النصر



علي المصري



قدم النادي اﻹسماعيلي هدية جديدة لﻷهلي منافسة علي قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بسقوطه في فخ الخسارة أمام المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر، ضمن لقاءات اليوم اﻷول لﻷسبوع التاسع عشر من المسابقة.



تقدم طاهر محمد طاهر لذئاب الجبل بالهدف اﻷول في الدقيقة 36 من الشوط اﻷول، قبل أن يضيف محمد سمير الهدف الثاني للمقاولون العرب، بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، ولم يقدم اﻹسماعيلي العرض المنتظر، مع مديره الفني الجديد أبوطالب العيسوي، تسلم المهمة خلفا للفرنسي سباستبان ديسابر.



وفقد اﻹسماعيلي نقطته الخامسة علي التوالي، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري، قبل أن يتلقي خسارة اليوم، ليتجمد رصيده عند 41 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن اﻷهلي المتصدر، والذي سيواجه مصر المقاصة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة ذاتها، وتتبقي له مباراة مؤجلة، فيما رفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 28 وقفز للمركز السادس.



وكانت لقاءات الجولة التاسعة عسرة من المسابقة، قد انطلقت عصر اليوم، حيث قلب فريق الأسيوطي سبورت، الطاولة على ضيفه الرجاء المطروحي، وتغلب عليه بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ملعب قرية اﻷسيوطي.



تقدم الضيوف بعد مرور 6 دقائق فثط من إنطلاقة اللقاء، بتسديدة من محمد عبد الله، لكن الحكم محمد معروف، احتسب ضربة جزاء ﻷصحاب اﻷرض في الدقيقة 29، سجل منها مهند لاشين هدف التعادل.



وحصل الأسيوطي على ضربة جزاء جديدة، سجل منها الفريق، الهدف الثاني في الدقيقة 42، عن طريق عمر بسام، قبل أن يحرز اللاعب ذاته، الهدف الثالث في الدقيقة 90.



واحتسب الحكم محمد معروف، ضربة جزاء ثالثة للأسيوطي، أضاعها الفريق، لينتهي اللقاء بفوز صاحب الأرض 3-1، ليرفع الأسيوطي سبورت، رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الرجاء عند 12 نقطة في المركز الأخير.



وفي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، قادت الصفقات الجديدة للاتحاد السكندري، زعبم الثغر لفوز كبير على ضيفه النصر بثلاثية دون رد.



واستعاد سيد البلد نغمة الانتصارات بعد غياب 6 مباريات، ليرتفع رصيد زعيم الثغر بقيادة مديره الفني الإسباني خوان ماكيدا إلى 20 نقطة في المركز 14، ويتجمد النصر عند 13 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير بقيادة مديره الفني سيد عيد.



ولعبت الصفقات الشتوية دورا كبيرا في فوز الاتحاد بعدما سجل الثلاثي المنضم حديثا أحمد موسى "كابوريا" في الدقيقة 53، والإيفواري رزاق سيسيه بعدها بثلاث دقائق فقط، قبل أن يختتم الغاني إيمانويل بناهيني أهداف اللقاء في الدقيقة 87، من ضربة مزدوجة خلفية رائعة.