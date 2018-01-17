من هم اليهود المشاركون بمؤتمر نصرة القدس؟

سلوى عثمان









مجموعة من الرجال يرتدون الزي "اليهودي" التقليدي للجماعات الدينية الملتزمة، بين صفوف المدعوّين لـ"مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس"، والذي انطلق، اليوم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك فيه عدد كبير من العلماء ورجال الدين والمفكرين والكتاب من 86 دولة، فمن هم هؤلاء المتدثرون بالزي اليهودي التقليدي في مؤتمر نصرة القدس الذي تم تنظيمه، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، للرد على قرار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة. هذه المجموعة التى تجلس في صف واحد بالمؤتمر هى حركة "ناطوري كارتا" المناهضة للصهيونية، والمُعادية لقيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.





"ناطورى كارتا" تيار داخل الديانة اليهودية، تم تأسيسه، القرن الماضي، وهو من أشهر الحركات الدينية التى تنادي بعدم أحقية قيام دولة إسرائيل على أساسها الديني، وتعلن الحركة أن اليهود لا يحق لهم نزع الأرض من الفلسطينيين، كما تنادى بحق الفلسطينيين فى أرضهم باعتبار الصهيونية تؤصل لبناء "وطن بشكل قسري في وطن تعود لبشر آخرين".





تقوم حركة "ناطوري كارتا" على أساسٍ، وهو أن الله عاقب اليهود بإزالة دولتهم في العهد القديم بسبب عدم تطبيقهم للشريعة اليهودية كما يجب، وهو ما يجعل الأصل فى الدين لأعضاء الحركة هو العيش في كنف دول تحميهم ولا تضطهدهم، دون أن يفكروا بتأسيس دولتهم الخاصة.





تعتبر "ناطورى كارتا" أن كل متفق مع الصهيونية ليس يهوديًّا، بل هم كفار يستغلون اليهودية لأهداف سياسية، والغريب أن هناك العديد من أتباع هذه الحركة متواجدون بالفعل فى القدس المحتلة لكنهم يرفضون تسجيل أنفسهم في قوائم مواطني إسرائيل وعدم توفرهم على بطاقات تعريفية، كما يحرص الإعلام الإسرائيلي على تجاهلهم في محاولة لإظهار اليهود جميعًا متحدين على الفكر الصهيونى.





تؤمن الحركة بحقيقة الهولوكست، إلا أنها ترفض استغلال الواقعة من أجل تبرير تشكيل دولة إسرائيل، بل إنها تشير إلى أن عددًا من الصهاينة تعاونوا مع النازية الألمانية من أجل إحراق اليهود والدفع بهم قسرًا إلى الخارج لتشكيل دولة، فالصهيونيةــ كما يراها ناطوري كارتا مؤسس الحركة فى الثلاثينات- كانت وراء قتل آلاف اليهود كي ترهب البقية وتجعلهم يقاتلون من أجل تأسيس دولة تخترق الأعراف الدولية.





من أهم الآراء التى تتبناها الحركة أن إسرائيل هي التي اغتالت ياسر عرفات الذي كان رمزًا لهم في كفاحهم ضد الصهيونية، كما أنهم لا يرون في إقامة الدولتين حلًّا، بل الحل يكمن في إلغاء قرار التقسيم الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947، وتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس لا يجاورها أي كيان اسمه إسرائيل.



