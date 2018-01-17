مصر تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط الكويت

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة مصر والبحرين، بينما هبطت 3 مؤشرات أخرى تصدرتها الكويت.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم بأكثر من 0.7% ليصل إلى 15199 نقطة، بعد أن خسر اليومين الماضيين أكثر من 1%، كما كسب مؤشر بورصة البحرين أكثر من 0.8% ليسجل 1332 نقطة.





وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.5% ليصل إلى 3542 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.9%، وسجل سهم مجموعة إعمار مولز أفضل أداء في البورصة بصعود سعره 2.2%، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبي العام زاد بحوالى 0.4% ليصعد إلى إلى 4635 نقطة.





لكن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 7540 نقطة، وزاد سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8% بينما صعد سعر سهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) 1%.





وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3% لينزل إلى 6603 نقاط، وتراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2% ليصل إلى 5032 نقطة.



