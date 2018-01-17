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أسواق عربية
مصر تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط الكويت
الأربعاء 17 يناير 2018 09:38 م
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البورصة المصرية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة مصر والبحرين، بينما هبطت 3 مؤشرات أخرى تصدرتها الكويت.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم بأكثر من 0.7% ليصل إلى 15199 نقطة، بعد أن خسر اليومين الماضيين أكثر من 1%، كما كسب مؤشر بورصة البحرين أكثر من 0.8% ليسجل 1332 نقطة.
وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.5% ليصل إلى 3542 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.9%، وسجل سهم مجموعة إعمار مولز أفضل أداء في البورصة بصعود سعره 2.2%، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبي العام زاد بحوالى 0.4% ليصعد إلى إلى 4635 نقطة.
لكن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 7540 نقطة، وزاد سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8% بينما صعد سعر سهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) 1%.
وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3% لينزل إلى 6603 نقاط، وتراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2% ليصل إلى 5032 نقطة.
وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2% ليستقر عند 9159 نقطة مع هبوط سعر سهم بنك الريان 2.7% بعد أن سجل البنك انخفاضًا بلغ 9.6% في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.
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