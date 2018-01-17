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هاشتاج #حكاية_وطن الأول فى أقل من ساعتين على تويتر
الأربعاء 17 يناير 2018 09:28 م
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أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #حكاية_وطن المركز الأول فى أقل من ساعتين على موقع التدوينات المصغرة تويتر، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".
ومن المقرر أن يشمل المؤتمر عدة جلسات سيتم فى بعضها الرد على تساؤلات الشباب، كما يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب، ودورهم فى مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.
وبلغ عدد التغريدات المشاركة فى التغريدات 14 ألفا تناولت إنجازات الرئيس فى الأربع سنوات الماضية، فى حين اعتبر آخرون أن تلك المشروعات سببت انهيارا اقتصاديا كبيرا أدت إلى تعويم الجنيه.
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