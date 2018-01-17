الصحة تعلن رسميا تحريك أسعار 24 مستحضرًا

أحمد صبرى









أعلنت وزارة الصحة والسكان أن لجنة التسعير وافقت على تحريك أسعار 24 صنفًا دوائيًّا بنسب مختلفة، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء، بعيدًا عن النسب التى تطالب بها أى شركة؛ بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره، سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصًا على صحة المواطنين.





وأشارت إلى أن المستحضرات هى لأمراض حيوية، وعدم توافرها يعرِّض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم فى العمليات باسطة للعضلات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسى وحديثى الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوي، وصبغات الأشعة، بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا.



