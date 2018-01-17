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اقتصاد وأسواق
الصحة تعلن رسميا تحريك أسعار 24 مستحضرًا
الأربعاء 17 يناير 2018 09:13 م
وزارة الصحة
أخر الأخبار
وزارة الصحة
أحمد صبرى
أعلنت وزارة الصحة والسكان أن لجنة التسعير وافقت على تحريك أسعار 24 صنفًا دوائيًّا بنسب مختلفة، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء، بعيدًا عن النسب التى تطالب بها أى شركة؛ بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره، سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصًا على صحة المواطنين.
وأشارت إلى أن المستحضرات هى لأمراض حيوية، وعدم توافرها يعرِّض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم فى العمليات باسطة للعضلات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسى وحديثى الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوي، وصبغات الأشعة، بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن هذه الزيادة لا تعنى أنه سوف يكون هناك أى موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية، لافتة إلى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية، لكن لم يتم الاستجابة إلا لمن انطبقت عليه شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية تضمن عدم النقص على المديين القصير والبعيد، والتنبؤ بأسباب النقص والعمل على توافر عدد من المثائل بالسوق المصرية.
وزارة الصحة
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