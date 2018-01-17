البوتاجاز والقمح والماشية.. أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

البوتاجاز

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا كبيرًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1989 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 596 شاحنة من بينها سفينة تحمل 6500 ألف طن بوتاجاز، فيما استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وزيت عباد الشمس، بالإضافة إلى شحنة مواشي.



وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية



صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الأربعاء في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.



وأوضح الغندور أن يجري تفريغ السفينة "في اف تنكر 9" المحملة بحمولة 6 آلاف طن زيت عباد شمس قادمة من روسيا، والسفينة "وادي الريان" المحملة 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، وأيضًا إلى ذلك وصول شحنة مواشي.



وأشار الغندور إلى أن يجري تفريغ السفينة "كاندافا" المحملة بـ33 ألف طن سولار قادمة من تونس، والسفينة "دي أن كي عبدالرازق" المحملة 31 ألف طن سولار قادمة من السعودية، والسفينة "ابرهارد اركتك" المحملة 29 ألف طن جازولين قادمة من مالطا، والسفينة "راما جاز" المحملة 29 ألف طن بوتاجاز قادمة من قبرص، والسفينة "كورترك" المحملة 23 ألف طن غاز، والسفينة "سبب فوب" المحملة 55 ألف طن فحم قادمة من أمريكا، كما يجري تفريغ العبارة "جيلي كريستولا" المحملة 612 سيارة ملاكي قادمة من ايطاليا.



وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 134 سفينة، وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 47 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11099 شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخرجت 169 شاحنة قمح محملة 5070 طنا، ووصل مخزون الغلال بالميناء 985 ألف طن منها 301 ألف طن قمح.



ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .



موانئ السويس



وفي نفس السياق قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.



ميناء سفاجا



كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 152 راكبا و 103 شاحنة و 16 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة والحرية 2 والنوى اكسبريس، وعلى متنها 407 ركاب و172 شاحنة و16 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى امانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، وعلى متنها 629 راكبا و 144 شاحنة بضائع و16 شاحنة عفش ركاب و23 سيارة، وغادرت السفينة North Quay وعلى متنها 54 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 109 ركاب و101 شاحنة و3 سيارات.



ميناء نويبع



ولفت يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 692 راكبا وتداول 60 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين برنسيسة وبريدج، وعلى متنهما 242 راكبا و 11 برادا وباصان جيت.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين برنسيسة وبريدج، وعلى متنهما 214 راكبا و 8 برادات وتريلا و 3 سيارات، فيما غادرت السفينتان ايلة وبريدج، وعلى متنهما 236 راكبا و 27 برادا و 12 تريلا وسيارة.



ميناء دمياط



وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



يشار إلى أنه غادر الميناء في السادسة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2481 محملا بـ 1292 طن قمح، في حين غادر 129 سيارة نقل محملة بـ 6056 طن قمح.



وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 80663 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96117 طنا.



ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1200 طن يوريا، و 3400 طن ملح، و 2390 طن رمل، و 1950 طن أسمنت، و 6700 طن كوارتز، وإعادة تصدير 2650 طن كسب فول صويا.